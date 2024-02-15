Трамп выступает за помощь Украине в виде кредита: что он припомнил

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предлагает оказать помощь Киеву в виде кредита, потому что решение о том, нужно ли одобрить дальнейшую поддержку, зашло в Конгрессе в тупик.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом американский политик высказался 14 февраля во время митинга в Северном Чарльстоне в рамках своей президентской кампании, сообщает Bloomberg .

"Они хотят дать им (Украина – ред.) еще 60 миллиардов долларов. Сделайте это таким образом. Одолжите им деньги. Если им удастся, они возвращают нам деньги. Если они не смогут этого сделать, они не должны возвращать нам деньги", – озвучил свое предложение бывший американский президент.

"Почему вы должны просто отдать это им? Сделайте это в форме кредита", – сказал Трамп.

Политик сравнивает собственное предложение с соглашениями, которые он заключал со спортсменами: у них был потенциал, но не было средств, начиная карьеру.

"Я делаю это со спортсменами. Вы знаете, это как с профессиональным игроком в гольф, который, по моему мнению, очень хорош. У них нет денег, но они имеют большой талант", — отметил Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп снова поставил ультиматум союзникам по НАТО . Бывший президент США и вероятный кандидат от Республиканской партии на выборах Дональд Трамп отметил свою позицию, что Вашингтон не будет защищать ни одну страну-союзника по НАТО, которая не тратит на оборону по меньшей мере 2 процента своего валового внутреннего продукта.

На митинге в Южной Каролине в среду, вспоминая о встречах с лидерами стран Альянса, Дональд Трамп повторил свои слова, что не будет защищать союзников по НАТО, которые не платят свою "справедливую долю", но не зашел так далеко, чтобы сказать, что "поощрял" бы РФ напасть на них.

