Трамп выступил с громким заявлением о новых санкциях против РФ: детали

Президент США Дональд Трамп привлек внимание новым заявлением, намекающим на возможное усиление санкционного давления на Россию. При общении с журналистами на борту президентского самолета Air One его спросили, планирует ли он вводить новые ограничения против Москвы. В ответ американский лидер ответил коротко и интригующе: "Скоро узнаете".

Фото: из открытых источников

Трамп также подчеркнул, что не вмешивается в вопрос использования Украиной замороженных российских активов. На уточняющий вопрос, должен ли Европейский Союз задействовать эти средства для поддержки оборонного потенциала Украины, президент отметил: "Не знаю. Обратитесь в ЕС, это их решение. Я не вмешиваюсь". Таким образом, США оставляют за собой позицию нейтрального наблюдателя по данному конкретному вопросу.

Накануне, 22 октября, Соединенные Штаты ввели жесткие санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефти" и "Лукойла". Министр финансов США подчеркнул, что это явилось ответом на отказ президента Владимира Путина прекратить войну в Украине. По его словам, эти компании напрямую финансируют военную машину Кремля, поэтому ограничение является логичным шагом в давлении на российскую экономику.

По данным Reuters, администрация Трампа уже готовит дополнительный пакет санкций, который может коснуться стратегических секторов российской экономики в случае продолжения агрессии со стороны Кремля. Ожидается, что новые меры будут направлены на ключевые отрасли, поддерживающие военные возможности России, что делает позицию США более жесткой и демонстративной.

Как уже писали "Комментарии", российские добровольцы, воюющие в составе украинской армии, объясняют свои мотивы и рассказывают, почему выступили против режима Путина, сообщает The Independent.