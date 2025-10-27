logo_ukra

Трамп виступив із гучною заявою про нові санкції проти РФ: деталі
Трамп виступив із гучною заявою про нові санкції проти РФ: деталі

Американський лідер також підкреслив, що не втручається у те, як Україна розпоряджається замороженими російськими активами.

27 жовтня 2025, 10:05
Президент США Дональд Трамп привернув увагу новою заявою, яка натякає на можливе посилення санкційного тиску на Росію. Під час спілкування з журналістами на борту президентського літака Air One його запитали, чи планує він запроваджувати нові обмеження проти Москви. У відповідь американський лідер відповів коротко й інтригуюче: "Скоро дізнаєтесь".

Трамп виступив із гучною заявою про нові санкції проти РФ: деталі

Фото: з відкритих джерел

Трамп також підкреслив, що не втручається у питання щодо використання Україною заморожених російських активів. На уточнювальне запитання, чи має Європейський Союз задіяти ці кошти для підтримки оборонного потенціалу України, президент зазначив: "Не знаю. Зверніться до ЄС, це їхнє рішення. Я не втручаюся". Таким чином, США залишають за собою позицію нейтрального спостерігача у цьому конкретному питанні.

Напередодні, 22 жовтня, Сполучені Штати ввели жорсткі санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній – "Роснефти" та "Лукойлу". Міністр фінансів США підкреслив, що це стало відповіддю на відмову президента Володимира Путіна припинити війну в Україні. За його словами, ці компанії безпосередньо фінансують військову машину Кремля, тому обмеження є логічним кроком у тиску на російську економіку.

За даними Reuters, адміністрація Трампа вже готує додатковий пакет санкцій, який може зачепити стратегічні сектори російської економіки у разі продовження агресії з боку Кремля. Очікується, що нові заходи будуть спрямовані на ключові галузі, які підтримують воєнні можливості Росії, що робить позицію США більш жорсткою та демонстративною.

Як вже писали "Коментарі", російські добровольці, які воюють у складі української армії, пояснюють свої мотиви та розповідають, чому виступили проти режиму Путіна, повідомляє The Independent.



