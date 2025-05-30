Трамп «взорвался» новым заявлением: кого обвинил в предательстве

Президент США Дональд Трамп назвал решение об отмене тарифов на импорт политическим и угрожающим для главы государства и финансовой безопасности страны. Как передает портал "Комментарии", свое заявление глава Белого дома сделал в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Американский лидер отметил, что Федеральный суд по вопросам международной торговли США "невероятным образом вынес решение против Соединенных Штатов Америки по крайне необходимым пошлинам". При этом "к счастью, полный состав из 11 судей Апелляционного суда США по федеральному округу только что приостановил действие постановления Манхэттенского суда международной торговли".

"Откуда взялись эти первые трое судей? Как вообще возможно, что они могли нанести столь серьезный ущерб Соединенным Штатам Америки? Это что, просто ненависть к "ТРАМПУ"? Какая еще может быть причина?", — задается вопросами президент.

Трамп отметил, что, когда он был "новичком" в Вашингтоне, ему посоветовали использовать Федералистское общество исследований права и публичной политики (правовая организация Federalist Society), в качестве источника рекомендаций относительно судей.

"Я так и сделал – открыто и добровольно. Однако потом понял, что эта организация подконтрольна настоящему "мошеннику" по имени Леонард Лео, — плохому человеку, который, возможно, в своей манере даже ненавидит Америку и очевидно преследует собственные интересы. Он открыто хвастается тем, что контролирует судей и даже судей Верховного суда США. Я надеюсь, что это неправда и не верю в это!", — написал глава Белого дома.

Президент отметил, что Лео ушел из Federalist Society, чтобы уделять больше времени "собственным делам" и выразил разочарование этой организацией из-за тех плохих советов, "которые они мне дали касательно многочисленных судейских назначений".

Несмотря на все, Трамп гордится "многими из тех, кого назначили, хотя одновременно и глубоко разочарован другими". Он подчеркнул, что назначенные судьи всегда должны действовать в интересах страны.

Трамп назвал ошибочным и политизированным решение Суда международной торговли США, и надеется, что Верховный суд "как можно быстрее и безапелляционно отменит это ужасное, угрожающее для страны решение".

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