Бывший президент США и кандидат на кресло главы Белого дома на выборах в 2024 году Дональд Трамп выразил критику относительно обмена заключенными между США и Россией, предполагая возможную финансовую основу для Москвы.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Ну и когда же они собираются обнародовать подробности обмена заключенными с Россией? Сколько людей мы получим по обмену? Мы платим им наличными? Дают ли они нам наличные деньги (пожалуйста, снимите этот вопрос, потому что я уверен, что ответ – нет) )?Мы освобождаем убийц, киллеров или бандитов?Просто интересно, потому что мы никогда не заключаем хороших сделок, ни в чем, но особенно в обмене заложниками.

Трамп также упомянул, что за время своего президентства вернул многих заключенных без финансовых расходов.

"Я вернул многих заложников и не дал стране-противнику ничего – и никогда никаких денег. Поступать так – плохой прецедент на будущее. Так и должно быть, иначе ситуация будет становиться все хуже и хуже. Они требуют у Соединенных Штатов Америки деньги. Они называют обмен "сложным" – это для того, чтобы никто не мог понять, насколько все плохо", – добавил Трамп.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в рамках соглашения не было ни обмена деньгами, ни ослабление санкций.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байден подтвердил обмен заключенными из РФ и рассказал подробности. Мероприятие договорилось с Российской Федерацией об освобождении 16 политических заключенных, включая трех американцев и одного владельца грин-карты, которые уже возвращаются домой. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.