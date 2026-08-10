Трамп задумал самый плохой сценарий для Украины; озвучены шокирующие детали

Украина требует гораздо больше ракет-перехватчиков для систем Patriot, однако мировой дефицит и ограниченные производственные возможности США не позволяют быстро удовлетворить этот спрос. Одним из решений могло бы стать лицензионное производство ракет в Украине, но Вашингтон пока не спешит передавать такие технологии. Политолог Владимир Фесенко объяснил, что за позицией США могут стоять не только соображения безопасности, но и экономические интересы. По его словам, американские производители не хотят терять контроль над рынком.

Фото: из открытых источников

"Американцы не хотят терять монополию на производство ракет для Patriot", – заявил Фесенко.

Он отметил, что даже страны, уже получившие соответствующие лицензии, не могут неограниченно наращивать выпуск. Япония производит около 30 ракет PAC-3 в год, а отдельные компоненты остаются зависимыми от американских поставщиков.

"Япония производит всего 30 ракет PAC-3 в год. Это меньше, чем нам нужно в месяц", – подчеркнул эксперт.

Проблема для Украины особенно острая из-за масштаба российских ракетных атак. По словам Фесенко, США планируют существенно увеличить производство перехватчиков, но реализация этих планов рассчитана на годы.

"Мы так долго ждать не можем", – подчеркнул политолог.

По его мнению, если Вашингтон и дальше будет блокировать полноценное лицензионное производство, Украина вместе с европейскими партнерами может начать создание собственного аналога.

"Не дадут нам лицензию на производство антибаллистических ракет – будем производить их сами или вместе с европейскими партнерами", – заявил Фесенко.

Эксперт считает, что в таком случае американские производители могут сами создать конкурента. "В конце концов, американцы проиграют, потому что на рынке появится более дешевый конкурент", – спрогнозировал он.

Портал "Комментарии" уже писал , что в мире формируется новая система геополитических союзов, которая потенциально может повлиять и на ход российско-украинской войны. Об этом заявил политолог Евгений Магда, анализируя оборонное соглашение между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией.