Трамп запаниковал и обиделся из-за вожделенной Нобелевской премии: что произошло

Президент США Дональд Трамп убежден, что именно он заслуживает Нобелевской премии мира, и считает, что ее присуждение другому лицу станет "серьезным оскорблением" для Соединенных Штатов. Об этом сообщает The Hill.

Во время выступления перед группой американских генералов и адмиралов, Трамп заявил, что ему удалось предотвратить не менее семи международных вооруженных конфликтов. По его словам, если сработает его план урегулирования войны между Израилем и ХАМАСом, это станет уже восьмым достижением в области мира.

"Если удастся реализовать этот план, то будет восемь конфликтов — восемь за восемь месяцев. Это невероятно. Ни один президент такого не делал", — подчеркнул Трамп.

Впрочем, он выразил сомнения, что получит Нобелевскую премию.

"Вручат ли ее мне? Конечно, нет. Они, как всегда, наградят кого-то, кто ничего не сделал. Возможно, какого-то автора книги о моем разуме — мол, как нужно мыслить, чтобы заканчивать войны. Премию дадут не тому, кто действует, а тому, кто пишет. Но если меня обойдут — это будет обидно для США, не для меня. ее заслуживает", — отметил президент.

Что такое Нобелевская премия мира?

Это одна из самых известных и престижных наград в мире, которую каждый год присуждают людям или организациям за особые заслуги в деле мира: уменьшение конфликтов, борьбу за права человека, разоружение и гуманитарные инициативы. Ее основал шведский изобретатель Альфред Нобель в конце XIX века.

Кандидаты на соискание премии выдвигаются разными организациями и экспертами. Окончательное решение принимает Норвежский нобелевский комитет. Торжественная церемония вручения проходит в Осло и сопровождается денежным вознаграждением, размер которого меняется каждый год.

