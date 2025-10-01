Трамп запанікував і образився через омріяну Нобелівську премію: що сталося

Президент США Дональд Трамп переконаний, що саме він заслуговує на Нобелівську премію миру, і вважає, що її присудження іншій особі стане "серйозною образою" для Сполучених Штатів. Про це повідомляє The Hill.

Під час виступу перед групою американських генералів і адміралів, Трамп заявив, що йому вдалося запобігти щонайменше семи міжнародним збройним конфліктам. За його словами, якщо спрацює його план врегулювання війни між Ізраїлем і ХАМАС, це стане вже восьмим досягненням у царині миру.

"Якщо вдасться реалізувати цей план, то буде вісім конфліктів — вісім за вісім місяців. Це неймовірно. Жоден президент такого не робив", — підкреслив Трамп.

Утім, він висловив сумніви, що отримає Нобелівську премію.

"Чи вручать її мені? Звісно, що ні. Вони, як завжди, нагородять когось, хто нічого не зробив. Можливо, якогось автора книги про мій розум — мовляв, як потрібно мислити, щоб закінчувати війни. Премію дадуть не тому, хто діє, а тому, хто пише. Але якщо мене оминуть — це буде образливо для США, не для мене. Я не за себе — я хочу, щоб премію отримала країна. І вона її заслуговує", — зазначив президент.

Що таке Нобелівська премія миру?

Це одна з найвідоміших і найпрестижніших нагород у світі, яку щороку присуджують людям або організаціям за особливі заслуги в справі миру: зменшення конфліктів, боротьбу за права людини, роззброєння та гуманітарні ініціативи. Її заснував шведський винахідник Альфред Нобель наприкінці XIX століття.

Кандидати на здобуття премії висуваються різними організаціями та експертами. Остаточне рішення ухвалює Норвезький нобелівський комітет. Урочиста церемонія вручення відбувається в Осло й супроводжується грошовою винагородою, розмір якої змінюється щороку.

