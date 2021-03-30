logo
Русский Українська

BTC/USD

58870.05

ETH/USD

1846.12

LTC/USD

195.22

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США Трамп запустил свой сайт (Фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп запустил свой сайт (Фото)

Пока на сайте бывшего президента Америки немного информации

30 марта 2021, 23:00
Автор:

Кириєнко Анна

Бывший президент США Дональд Трамп запустил свой официальный сайт 45office.com. Основная цель веб-платформы — поддерживать контакт и общаться со своими поклонниками. Так, сайт Трампа чем-то похож на сайт действующего президента.

Трамп запустил свой сайт (Фото)

Дональд Трамп создал свой сайт - какой он. Фото: itc.ua

Платформа стала открытой для посетителей с 30 марта. Пока там немного информации — в основном итоги его деятельности на посту главы США.

Сайт создан для того, чтобы поддерживать память о президентстве Трампа. Как сообщается на ресурсе, платформа будет стремиться информировать, просвещать и вдохновлять американцев из всех слоев общества, поскольку имеет своей целью построение крупного американского будущего.

К тому же поклонники скандального экс-президента смогут отправлять ему и его жене открытки, поздравления или сообщения.

Трамп запустил свой сайт (Фото) - фото 2

Следует подчеркнуть, что ранее модераторы Twitter заблокировали Дональда Трампа за риск подстрекательства граждан США к насилию. Также YouTube заморозил аккаунт бывшего президента на неопределенный срок.

Ранее мы писали, что бывший президент США Дональд Трамп намерен запустить свою соцсеть. Она якобы станет резонансным событием на рынке и полностью "изменит правила игры". Какой она будет и что ожидать от скандального политика, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что 45-й президент США Дональд Трамп, который в результате проигрыша на выборах покинул Белый дом, серьезно рассматривает возможность в третий раз попробовать побороться за пост американского президента. Есть ли возможность у Трампа участвовать в выборах и победить? Мнения экспертов об этом читайте здесь.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.45office.com/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ