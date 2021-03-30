Трамп запустил свой сайт (Фото)

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Кириєнко Анна
Бывший президент США Дональд Трамп запустил свой официальный сайт 45office.com. Основная цель веб-платформы — поддерживать контакт и общаться со своими поклонниками. Так, сайт Трампа чем-то похож на сайт действующего президента.
Дональд Трамп создал свой сайт - какой он. Фото: itc.ua
Платформа стала открытой для посетителей с 30 марта. Пока там немного информации — в основном итоги его деятельности на посту главы США.
Сайт создан для того, чтобы поддерживать память о президентстве Трампа. Как сообщается на ресурсе, платформа будет стремиться информировать, просвещать и вдохновлять американцев из всех слоев общества, поскольку имеет своей целью построение крупного американского будущего.
К тому же поклонники скандального экс-президента смогут отправлять ему и его жене открытки, поздравления или сообщения.
Следует подчеркнуть, что ранее модераторы Twitter заблокировали Дональда Трампа за риск подстрекательства граждан США к насилию. Также YouTube заморозил аккаунт бывшего президента на неопределенный срок.
Ранее мы писали, что бывший президент США Дональд Трамп намерен запустить свою соцсеть. Она якобы станет резонансным событием на рынке и полностью "изменит правила игры". Какой она будет и что ожидать от скандального политика, читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" сообщал, что 45-й президент США Дональд Трамп, который в результате проигрыша на выборах покинул Белый дом, серьезно рассматривает возможность в третий раз попробовать побороться за пост американского президента. Есть ли возможность у Трампа участвовать в выборах и победить? Мнения экспертов об этом читайте здесь.
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