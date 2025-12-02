logo

Трамп заснул во время заседания правительства: что произошло в Белом доме
Трамп заснул во время заседания правительства: что произошло в Белом доме

На заседании правительства США журналисты заметили, что Дональд Трамп несколько раз задремал прямо во время выступлений своих министров

2 декабря 2025, 23:30
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Во время двухчасовой встречи правительства США в Белом доме камеры зафиксировали, что Дональд Трамп выглядел сонным, а иногда буквально засыпал. Особое внимание журналистов привлек момент, когда он сидел с закрытыми глазами во время речи госсекретаря Марко Рубио, который в этот момент восхвалял "трансформационную внешнюю политику" президента.

Трамп заснул во время заседания правительства: что произошло в Белом доме

Трамп заснул во время заседания правительства

По наблюдениям CNN, Трамп в течение заседания несколько раз выглядел так, будто дремлет или вообще теряет концентрацию, даже когда выступали ключевые члены его администрации. В определенный момент он резко открыл глаза, что создало еще большее впечатление, что президент действительно заснул посреди заседания.

Видео уже начали активно разгонять американские медиа и комментаторы, обсуждая состояние Трампа и его поведение на публичных мероприятиях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Высокопоставленный чиновник НАТО во время брифинга в Брюсселе заявил, что, по оценкам Альянса, Россия с нынешней экономической моделью способна удерживать военные расходы еще около года, а в целом — до 2027 года. Он подчеркнул, что РФ полностью перешла в режим экономики военного времени, но испытывает все более сильное давление.
Доходы России от нефти и газа сократились примерно на $20 млрд, а суверенный фонд значительно просел — со $150 млрд до $37 млрд. В то же время санкции продолжают ограничивать торговлю, доступ к технологиям и международным финансовым инструментам. Несмотря на это, по словам чиновника, российская система пока способна поддерживать текущий уровень военных расходов. Однако с каждым днем в РФ накапливаются дополнительные экономические вызовы, которые в полной мере проявятся после боевых действий.



Источник: https://edition.cnn.com/world/live-news/trump-ukraine-russia-venezuela-12-02-2025?post-id=cmioxif9j00003b6n7b2dqz4q
