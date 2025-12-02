Трамп заснул во время заседания правительства: что произошло в Белом доме

Во время двухчасовой встречи правительства США в Белом доме камеры зафиксировали, что Дональд Трамп выглядел сонным, а иногда буквально засыпал. Особое внимание журналистов привлек момент, когда он сидел с закрытыми глазами во время речи госсекретаря Марко Рубио, который в этот момент восхвалял "трансформационную внешнюю политику" президента.

Трамп заснул во время заседания правительства

По наблюдениям CNN, Трамп в течение заседания несколько раз выглядел так, будто дремлет или вообще теряет концентрацию, даже когда выступали ключевые члены его администрации. В определенный момент он резко открыл глаза, что создало еще большее впечатление, что президент действительно заснул посреди заседания.

Видео уже начали активно разгонять американские медиа и комментаторы, обсуждая состояние Трампа и его поведение на публичных мероприятиях.

