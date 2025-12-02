Трамп заснув під час засідання уряду: що сталося у Білому домі

Під час двогодинної зустрічі уряду США в Білому домі камери зафіксували, що Дональд Трамп виглядав сонним, а подекуди — буквально засинав. Особливу увагу журналістів привернув момент, коли він сидів із заплющеними очима під час промови держсекретаря Марко Рубіо, який у цей момент вихваляв "трансформаційну зовнішню політику" президента.

Трамп заснув під час засідання уряду

За спостереженнями CNN, Трамп протягом засідання кілька разів виглядав так, ніби дрімає або взагалі втрачає концентрацію, навіть коли виступали ключові члени його адміністрації. У певний момент він різко розплющив очі, що створило ще більше враження, що президент справді заснув посеред засідання.

Відео вже почали активно розганяти американські медіа та коментатори, обговорюючи стан Трампа та його поведінку на публічних заходах.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Високопосадовець НАТО під час брифінгу в Брюсселі заявив, що, за оцінками Альянсу, Росія з нинішньою економічною моделлю здатна утримувати воєнні витрати ще близько року, а загалом — до 2027 року. Він наголосив, що РФ повністю перейшла в режим економіки воєнного часу, але відчуває дедалі сильніший тиск.

Доходи Росії від нафти та газу скоротилися приблизно на $20 млрд, а суверенний фонд значно просів — зі $150 млрд до $37 млрд. Водночас санкції продовжують обмежувати торгівлю, доступ до технологій і міжнародних фінансових інструментів. Попри це, за словами чиновника, російська система поки що здатна підтримувати поточний рівень військових витрат. Проте з кожним днем на РФ накопичуються додаткові економічні виклики, які повною мірою проявляться після завершення бойових дій.

