Трамп завидует Путину и Си: к чему на самом деле стремится президент США

Президент США Дональд Трамп часто делает резкие и неожиданные заявления, его решения поражают и раздражают. Дизельное соглашение с РФ дало повод говорить, что Трамп симпатизирует больше лидеру РФ Владимиру Путину.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Политолог Владимир Фесенко рассказал, как Трамп действительно относится к Путину и Си Цзиньпину. По словам эксперта, Трамп считает их высшей лигой — три главных лидера. И даже может где-то завидовать им.

"Он завидует авторитарным лидерам в том, что у них нет ограничений, они могут делать все, что угодно. Он сам мечтал бы быть таким же, иметь такую ​​власть. Причем вопрос даже не в полномочиях. Фактически власть не ограничена и во времени, и с точки зрения полномочий, контроля над разными институциями", — сказал он.

Фесенко отметил, что в этом контексте Трамп может им завидовать, ведь в душе он тоже авторитарный лидер. Однако, объяснил политолог, он ограничен американской конституцией, различными институтами, политическими практиками, который, конечно, очень раздражает.

"Отношение к Путину у него — это, наверное, уважение и зависть одновременно. Он вообще к авторитарным лидерам, даже не только к Путину и Си Цзиньпину... специфическое уважение даже к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Если есть атомная бомба, если ты такой жесткий, не поддаешься, то надо договариваться”, — подытожил политолог.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп сделал несколько острых заявлений относительно президента Украины Владимира Зеленского. Одна из них – необходимость избрать Украине нового президента.