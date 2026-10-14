Трамп завидует Путину и Си: к чему на самом деле стремится президент США

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Кречмаровская Наталия
Президент США Дональд Трамп часто делает резкие и неожиданные заявления, его решения поражают и раздражают. Дизельное соглашение с РФ дало повод говорить, что Трамп симпатизирует больше лидеру РФ Владимиру Путину.
Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"
Политолог Владимир Фесенко рассказал, как Трамп действительно относится к Путину и Си Цзиньпину. По словам эксперта, Трамп считает их высшей лигой — три главных лидера. И даже может где-то завидовать им.
Фесенко отметил, что в этом контексте Трамп может им завидовать, ведь в душе он тоже авторитарный лидер. Однако, объяснил политолог, он ограничен американской конституцией, различными институтами, политическими практиками, который, конечно, очень раздражает.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп сделал несколько острых заявлений относительно президента Украины Владимира Зеленского. Одна из них – необходимость избрать Украине нового президента.