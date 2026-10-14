Трамп заздрить Путіну та Сі: чого насправді прагне президент США

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Кречмаровская Наталия
Президент США Дональд Трамп часто робить різкі та неочікувані заяви, його рішення вражають і дратують. Дизельна угода з РФ дала привід говорити, що Трамп більше схильний до лідера РФ Володимира Путіна.
Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"
Політолог Володимир Фесенко розповів, як Трамп насправді ставиться до Путіна та Сі Цзіньпіна. За словами експерта, Трамп вважає їх вищою лігою — три головні лідери. І навіть може де в чому заздрити їм.
Фесенко зазначив, що в цьому контексті Трамп може їм заздрити, адже в душі він також авторитарний лідер. Однак, пояснив політолог, він обмежений американською конституцією, різними інституціями, політичними практиками, що його, звісно, дуже дратує.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент США Дональд Трамп зробив декілька гострих заяв щодо президента України Володимира Зеленського. Одна з них — необхідність обрати Україні нового президента.