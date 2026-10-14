Трамп заздрить Путіну та Сі: чого насправді прагне президент США

Президент США Дональд Трамп часто робить різкі та неочікувані заяви, його рішення вражають і дратують. Дизельна угода з РФ дала привід говорити, що Трамп більше схильний до лідера РФ Володимира Путіна.

Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"

Політолог Володимир Фесенко розповів, як Трамп насправді ставиться до Путіна та Сі Цзіньпіна. За словами експерта, Трамп вважає їх вищою лігою — три головні лідери. І навіть може де в чому заздрити їм.

"Він заздрить авторитарним лідерам у тому, що у них немає обмежень, вони можуть робити все, що завгодно. Він сам мріяв би бути таким же, мати таку владу. Причому питання навіть не в повноваженнях. Фактично влада не обмежена і в часі, і з погляду повноважень, контролю над різними інституціями", — пояснив політолог.

Фесенко зазначив, що в цьому контексті Трамп може їм заздрити, адже в душі він також авторитарний лідер. Однак, пояснив політолог, він обмежений американською конституцією, різними інституціями, політичними практиками, що його, звісно, ​​дуже дратує.

"Ставлення до Путіна в нього — це, напевно, повага і заздрість одночасно. Він взагалі до авторитарних лідерів, навіть не тільки до Путіна і Сі Цзіньпіна ... специфічна повага навіть до північнокорейського лідера Кім Чен Ину. Якщо є атомна бомба, якщо ти такий жорсткий, не піддаєшся, то треба домовлятися”, — підсумував політолог.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент США Дональд Трамп зробив декілька гострих заяв щодо президента України Володимира Зеленського. Одна з них — необхідність обрати Україні нового президента.