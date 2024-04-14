Трамп заявил, будь он президентом США, Иран не напал бы на Израиль

Экс-президент и кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заявляет, что "если бы я был президентом", то Иран не атаковал Израиль. Он обвиняет в этом досадном обстоятельстве действующего президента США Джо Байдена.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом информирует The Hill .

Более того, он цинично заявил, что "Бог благословит народ Израиля", атакуя его.

"Я хочу сказать, что Бог благословит народ Израиля – он сейчас под ударом. Это потому, что мы проявляем большую слабость. Этого бы не произошло. Большая слабость, которую мы продемонстрировали, невероятна, и этого бы не произошло, будь я на должности. . Вы это знаете, они это знают, это знают все", — подытожил Трамп.

Бывший американский президент говорит, что когда он придет к власти в Америке, то будто "возрожду американскую силу за границей, и мы восстановим американскую силу дома"

"Мы присылаем нашу абсолютную поддержку всем, кто оказался в опасности. Это нападение, которое не должно было произойти. Я возрожду американскую силу за границей, и мы восстановим американскую силу дома", — заключил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, будут ли США участвовать в наступательных операциях против Ирана. Американский президент Джо Байден заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не будут участвовать в наступлении на Иран.

СМИ пишет, что Джо Байден во время телефонного разговора двух лидеров, состоявшегося после атаки Ирана против Израиля, сказал это. Источник журналистов сообщил, что Байден в разговоре с Нетаньяху оценил результат атаки как победу Израиля, а действия Ирана — как "в основном неудачные".

Известно, что из-за угрозы нападения со стороны Ирана, Иордания и Ирак экстренно закрыли свое воздушное пространство. Известно, что минимум два рейса авиакомпании Fly Dubai были вынуждены вернуться в Объединенные Арабские Эмираты.

