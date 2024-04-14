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Трамп заявил, будь он президентом США, Иран не напал бы на Израиль

Трамп заявляет, что "Бог благословит народ Израиля"

сегодня, 22:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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Экс-президент и кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заявляет, что "если бы я был президентом", то Иран не атаковал Израиль. Он обвиняет в этом досадном обстоятельстве действующего президента США Джо Байдена.

Трамп заявил, будь он президентом США, Иран не напал бы на Израиль

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом информирует The Hill .

Более того, он цинично заявил, что "Бог благословит народ Израиля", атакуя его.

"Я хочу сказать, что Бог благословит народ Израиля – он сейчас под ударом. Это потому, что мы проявляем большую слабость. Этого бы не произошло. Большая слабость, которую мы продемонстрировали, невероятна, и этого бы не произошло, будь я на должности. . Вы это знаете, они это знают, это знают все", — подытожил Трамп.

Бывший американский президент говорит, что когда он придет к власти в Америке, то будто "возрожду американскую силу за границей, и мы восстановим американскую силу дома"

"Мы присылаем нашу абсолютную поддержку всем, кто оказался в опасности. Это нападение, которое не должно было произойти. Я возрожду американскую силу за границей, и мы восстановим американскую силу дома", — заключил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, будут ли США участвовать в наступательных операциях против Ирана. Американский президент Джо Байден заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не будут участвовать в наступлении на Иран.

СМИ пишет, что Джо Байден во время телефонного разговора двух лидеров, состоявшегося после атаки Ирана против Израиля, сказал это. Источник журналистов сообщил, что Байден в разговоре с Нетаньяху оценил результат атаки как победу Израиля, а действия Ирана — как "в основном неудачные".

Известно, что из-за угрозы нападения со стороны Ирана, Иордания и Ирак экстренно закрыли свое воздушное пространство. Известно, что минимум два рейса авиакомпании Fly Dubai были вынуждены вернуться в Объединенные Арабские Эмираты.



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