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Трамп заявил, что Милли "заслуживает казни": что ответил генерал

Милли ответил, что после этих слов вынужден принять меры по безопасности своей семьи

сегодня, 19:12
Автор:
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Лиля Воробьева
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По словам одиозного бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, руководитель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли  "заслуживает казни".

Трамп заявил, что Милли "заслуживает казни": что ответил генерал

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

Как информирует CBS News, военный, отвечая на это, заявляет, что "примет меры", чтобы обеспечить безопасность своей семьи.


На минувшей неделе экс-президент обвинил американского генерала в проведении тайных переговоров с Китаем за его спиной. В социальной сети Truth Social Трамп вновь беспощадно критиковал указания генерала при выводе американского военного контингента из Афганистана.

"На самом деле он имел дело с Китаем, чтобы предупредить их о мыслях президента США. Этот поступок настолько вопиющий, что в прошлые времена наказанием была бы смерть. Результатом предательского акта могла стать война между Китаем и Соединенными Штатами", — отметил Трамп в своем сообщении. 

При этом американский генерал отмечает, что он солдат и готов умереть за американскую конституцию. Отвечая на агрессивное заявление бывшего американского президента, Милли заявил, что "примет соответствующие меры, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность своей семьи".

"Поэтому я не буду комментировать эти вещи напрямую. Но я могу сказать вам, что я военный, солдат, я никогда не отрекусь от этой Конституции", — ответил американский военный.

Отвечая на обвинения о контактах с Китаем, генерал объяснил, что там не было ничего неуместного или предательского.

Напомним, что "Комментарии" писали суд признал Трампа виновным. Нью-Йоркский суд принял, что Дональд Трамп мошенническим путем завысил стоимость своих активов, чтобы получить выгодные ссуды и страховые соглашения.



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