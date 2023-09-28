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Лиля Воробьева
По словам одиозного бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, руководитель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли "заслуживает казни".
Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)
Как информирует CBS News, военный, отвечая на это, заявляет, что "примет меры", чтобы обеспечить безопасность своей семьи.
На минувшей неделе экс-президент обвинил американского генерала в проведении тайных переговоров с Китаем за его спиной. В социальной сети Truth Social Трамп вновь беспощадно критиковал указания генерала при выводе американского военного контингента из Афганистана.
"На самом деле он имел дело с Китаем, чтобы предупредить их о мыслях президента США. Этот поступок настолько вопиющий, что в прошлые времена наказанием была бы смерть. Результатом предательского акта могла стать война между Китаем и Соединенными Штатами", — отметил Трамп в своем сообщении.
При этом американский генерал отмечает, что он солдат и готов умереть за американскую конституцию. Отвечая на агрессивное заявление бывшего американского президента, Милли заявил, что "примет соответствующие меры, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность своей семьи".
"Поэтому я не буду комментировать эти вещи напрямую. Но я могу сказать вам, что я военный, солдат, я никогда не отрекусь от этой Конституции", — ответил американский военный.
Отвечая на обвинения о контактах с Китаем, генерал объяснил, что там не было ничего неуместного или предательского.
Напомним, что "Комментарии" писали суд признал Трампа виновным. Нью-Йоркский суд принял, что Дональд Трамп мошенническим путем завысил стоимость своих активов, чтобы получить выгодные ссуды и страховые соглашения.
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