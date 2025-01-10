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Трамп заявил, что начал подготовку к встрече с Путиным: детали

В Кремле пока никак не отреагировали на заявление будущего президента США

сегодня, 07:15
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Кравцев Сергей

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп сообщил о подготовке встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. При этом будущий глава Белого дома не стал уточнил конкретной даты проведения переговоров. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Трамп заявил, что начал подготовку к встрече с Путиным: детали

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что во время выступления перед губернаторами-республиканцами в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде, Трамп заявил, что Путин выразил желание встретиться, и сейчас идет подготовка к этой встрече.

"Он (Путин – ред.) хочет встретиться, и мы готовим это", – отметил Дональд Трамп.

Республиканец не назвал конкретной даты проведения переговоров, но подтвердил, что встреча обсуждается.

"Президент Путин хочет встретиться. Он заявлял об этом даже публично, и мы должны положить конец этой войне", – добавил Трамп, имея в виду войну в Украине.

В Москве пока не комментировали заявление Дональда Трампа. Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков накануне заявил журналистам, что, если Трамп сохранит намерение связаться с российским правителем после инаугурации 20 января, в Кремле это будут приветствовать.

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Также издание "Комментарии" сообщало – намерение новоизбранного президента США Дональда Трампа получить контроль над островом Гренландия может иметь преимущества для России, ведь это артикулирует экспансионистскую политику, которую сейчас путинский режим практикует в Украине. Об этом пишет "Sky News".

Авторы материала напомнили, как публично в Кремле отреагировали на заявления Трампа по Гренландии. В частности, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Арктика – это зона российских "национальных интересов" и "стратегических интересов".




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