Трамп заявил, что не будет участвовать в следующих выборах президента США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не примет участия в следующих выборах президента США, запланированных на 2028 год, если проиграет на президентских выборах в этом году.



Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время интервью в программе Full Measure ответил на вопрос, будет ли он снова баллотироваться на пост президента США через четыре года, если потерпит поражение на нынешних выборах от Камалы Харрис. 78-летний бывший президент заявил, что не планирует участие в новых выборах, ведь надеется одержать победу в 2024 году.

"Нет, не хочу. Нет, я не знаю. Я думаю, что да, как будет, так и будет. Я вообще этого не вижу. Я надеюсь, что мы добьемся успеха", — ответил Трамп.

Выборы президента США в 2024 году состоятся 5 ноября. Главным кандидатом от Республиканской партии стал Дональд Трамп, избравший своим кандидатом в вице-президенты Джеймса Дэвида Венса.

Президент США Джо Байден должен был быть кандидатом от Демократической партии, однако после неудачных дебатов с Трампом он получил шквал критики и снял свою кандидатуру. Вместо Байдена кандидатом от демократов стала вице-президент США Камала Харрис.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Камала Харрис согласилась на новые дебаты с Трампом. Лидер республиканцев ответил, что уже принял участие в двух дебатах, а до начала голосования осталось не так много времени, поэтому он отказывается от новых.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп назвал американского актера Джорджа Клуни "фальшивой кинозвездой". Голливудская звезда отреагировала на слова Трампа и предложила ему неожиданное соглашение.