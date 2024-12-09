Трамп заявил, что не разговаривал с Путиным после выборов в США и признался о своем страхе

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что не разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным после победы на выборах. Он сказал, что мог бы это сделать, но не хочет, чтобы что-то помешало переговорам по войне в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом будущий глава Белого дома сказал в интервью каналу NBC News.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональду Трампу напомнили о его обещании в период предвыборной кампании о том, что он позвонит Владимиру Путину и закончит войну России против Украины в первые 24 часа после своей победы. То есть, еще до инаугурации.

На уточняющий несколько раз вопрос, разговаривал ли он с российским диктатором, Дональд Трамп сказал отрицательно: "нет".

"Нет, не разговаривал... Я не хочу этого говорить. Я не хочу ничего говорить об этом, потому что не хочу делать ничего, что могло бы помешать переговорам", — ответил новоизбранный президент США.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп, недавно переизбранный на пост президента США, сделал ряд заявлений, которые могут повлиять на отношения между Украиной и Соединенными Штатами. В новом интервью он рассказал о желании завершить войну России против Украины, однако отметил, что объемы военной помощи могут существенно снизиться.

Как сообщает издание NBC News, Трамп во время программы Meet the Press заявил, что намерен приложить усилия для остановки войны. Однако он не исключил, что Украина не сможет получать такую же помощь от США, как это было раньше.

Трамп также рассказал о своих условиях для сохранения роли США в НАТО. По его словам, Америка не покинет Альянс, но другие страны-члены должны будут выполнять свои финансовые обязательства.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трампа, призвавшего к "немедленному прекращению огня". По словам Зеленского, остановка огня не может быть без гарантий безопасности для Украины.



