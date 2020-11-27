Трамп заявил, что покинет Белый дом, если Байдена признают официально

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Татьяна Лозовенко
Дональд Трамп впервые заявил в четверг, 26 ноября, что он покинет Белый дом, если будет подтверждена победа Джо Байдена на президентских выборах 3 ноября.
Фото: из открытых источников
Готов ли он официально признать поражение, если коллегия избирателей подтвердит, что следующим президентом США станет демократ Джо Байден?
Покинет ли он тогда Белый дом 20 января?
Отказ Дональда Трампа признать победу своего оппонента — уникальный случай в истории страны. Коллегия избирателей соберется 14 декабря, чтобы официально определить победителя выборов, подтвердив результаты всенародного голосования 3 ноября. Это должна быть формальность. Дональд Трамп также отказался сообщить, будет ли он присутствовать на инаугурации своего оппонента-демократа.
Ранее "Комментарии" сообщали, что нынешний президент США Дональд Трамп преждевременно покинул виртуальный саммит G20, а затем отправился играть в гольф, чтобы не нарушать традицию выходного дня.
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