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Трамп заявил, что решение Байдена по Украине может привести к Третьей мировой войне

Дональд Трамп критикует решение президента США Джо Байдена о предоставлении нового оружия для Украины.

сегодня, 12:00
Автор:
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Slava Kot
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Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Джо Байдена согласовать отправку кассетных боеприпасов в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NBCN.

Трамп заявил, что решение Байдена по Украине может привести к Третьей мировой войне

Американский политик Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп через пять дней с момента решения США отправить кассетные боеприпасы отреагировал на это в долгом заявлении.


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"Джо Байден не должен тянуть нас к Третьей мировой войне, посылая кассетные боеприпасы в Украину — он должен пытаться завершить войну и остановить ужасную смерть и разрушения, вызванные некомпетентной администрацией", — сказал Трамп.

Бывший президент США повторил всеобщую критику мировых лидеров по поводу кассетных бомб.

"Будут убивать и калечить невинных украинских мужчин, женщин и детей в течение следующих десятилетий, еще долго после войны", — считает Трамп.

Напомним, что Джо Байден объяснил решение согласовать отправку кассетных боеприпасов в связи с нехваткой снарядов в украинской армии. Кроме того, Байден заявил, что сейчас у США мало снарядов также, поэтому это временный шаг, пока Соединенные Штаты не нарастят достаточное количество боеприпасов. На слова Байдена о малом количестве боеприпасов в США Трамп также отреагировал, сказав, что это "большое нарушение секретной информации".

Недавно президент Украины раскритиковал идею Трампа завершить войну через 24 часа. Зеленский указал, что Трамп же имел шанс это сделать, кроме того, Байден такими шагами мог завершить войну за 5 минут.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северная Корея назвала решение США по Украине преступным актом.

Также "Комментарии" писали о лидере Камбоджи, который просит "пожалеть украинский" народ и не использовать кассетные бомбы.



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Источник: https://www.nbcnews.com/news/amp/rcna93704
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