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Трамп заявил, что видел любовь Путина к Украине

Экспрезидент США видел посягательства Путина по отношению к Украине и пригрозил российскому президенту.

сегодня, 11:25
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Автор:

Slava Kot

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что предупредил Путина не трогать Украину. Трамп заметил его любовь к Украине, поскольку считает ее частью России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Daily Mail.

Трамп заявил, что видел любовь Путина к Украине

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Экспрезидент США Дональд Трамп дал первое интервью с момента суда, состоявшегося в начале апреля. Трамп ответил коротко на обвинения, которые ему были зачитаны на слушаниях, а затем перешел к критике Байдена, в частности из-за вывода войск из Афганистана.


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Во время разговора Трамп упомянул и Украину. Бывший президент США заявил, что предостерег Путина от войны в Украине.

"Я видел, что он любит ее. Он считает ее частью России", — говорит Трамп и добавил, что пригрозил президенту России, сказав, "не тогда, когда я буду президентом".

В конце интервью американский политик намекнул, что США якобы взорвали "Северный поток", по которому Россия могла перекачивать газ в Европу.

"Я не хочу вовлекать нашу страну в проблемы, поэтому не буду отвечать. Но я могу вам сказать, что это не была Россия", — сказал Трамп и добавил, что уверен, что Россия не взрывала собственный газопровод.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия может изменить ход войны. Из-за уменьшения боеприпасов для украинского ПВО Россия может начать активнее использовать авиацию. Такая информация стала известна из-за утечки секретных документов.

Также "Комментарии" писали о прокуроре Швеции, который очертил подозреваемых в диверсии на Nord Stream. А несколько недель до этого Дания обнародовала фото объекта, обнаруженного у газопровода "Северный поток".



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-11962989/Tucker-Carlson-calls-Trump-moderate-sensible-wise.html
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