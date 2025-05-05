logo

BTC/USD

94764.01

ETH/USD

1817.68

LTC/USD

83.06

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

47.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп заявил, что знает, кто взорвал Nord Stream 2
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп заявил, что знает, кто взорвал Nord Stream 2

Трамп снова похвастался, что не дал построить Nord Stream 2

5 мая 2025, 21:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Трамп сделал новое заявление о Nord Stream 2 и заявил, что знает, взорвал российские трубы в Европе.

Трамп заявил, что знает, кто взорвал Nord Stream 2

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Я думаю, многие знают, кто его взорвал. Но я был тем, кто поначалу не разрешил его построить. А когда Байден пришел к власти, он разрешил это сделать… И это очень интересно. Но я думаю, что Россия с нынешней ценой на нефть... Мы в хорошей позиции для заключения соглашения", — сказал он.

Также он заявил, что "многие люди знают, кто их взорвал".

"Что же возможно, если бы я спросил определенных людей, я смог бы рассказать вам [кто взорвал Северные потоки], не тратя кучу денег на расследование. Но я думаю, что многие знают, кто их взорвал",- заявил президент США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп снова похвалил Путина за его решение по Украине . Трамп снова похвалил главу Кремля за 3-дневное перемирие. По его словам "анонсированное Россией перемирие в мае — это многое, если учитывать то, с чего пришлось начать урегулирование конфликта в Украине".

"Как вам известно, президент Путин только что объявил о трехдневном прекращении огня. На первый взгляд это кажется не таким уж значительным сроком, но на самом деле это большое достижение, если помнить, с чего все начиналось. Ведь раньше ситуация была совсем другой: у нас был президент, который три года даже не разговаривал с Путиным. И всего этого можно было бы избежать."

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп хочет привлечь еще одного политика, чтобы остановить РФ в Украине . Президент США Дональд Трамп заявил о желании привлечь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к прекращению войны России против Украины.

"У меня только что состоялся очень хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, затрагивавший многие темы, включая войну России с Украиной, все, что касается Сирии, Газы и многое другое", – написал американский лидер.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости