Трамп сделал новое заявление о Nord Stream 2 и заявил, что знает, взорвал российские трубы в Европе.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Я думаю, многие знают, кто его взорвал. Но я был тем, кто поначалу не разрешил его построить. А когда Байден пришел к власти, он разрешил это сделать… И это очень интересно. Но я думаю, что Россия с нынешней ценой на нефть... Мы в хорошей позиции для заключения соглашения", — сказал он.

Также он заявил, что "многие люди знают, кто их взорвал".

"Что же возможно, если бы я спросил определенных людей, я смог бы рассказать вам [кто взорвал Северные потоки], не тратя кучу денег на расследование. Но я думаю, что многие знают, кто их взорвал",- заявил президент США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп снова похвалил Путина за его решение по Украине . Трамп снова похвалил главу Кремля за 3-дневное перемирие. По его словам "анонсированное Россией перемирие в мае — это многое, если учитывать то, с чего пришлось начать урегулирование конфликта в Украине".

"Как вам известно, президент Путин только что объявил о трехдневном прекращении огня. На первый взгляд это кажется не таким уж значительным сроком, но на самом деле это большое достижение, если помнить, с чего все начиналось. Ведь раньше ситуация была совсем другой: у нас был президент, который три года даже не разговаривал с Путиным. И всего этого можно было бы избежать."

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп хочет привлечь еще одного политика, чтобы остановить РФ в Украине . Президент США Дональд Трамп заявил о желании привлечь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к прекращению войны России против Украины.



"У меня только что состоялся очень хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, затрагивавший многие темы, включая войну России с Украиной, все, что касается Сирии, Газы и многое другое", – написал американский лидер.