Трамп заявил о «последствиях» для Си Цзиньпина: какой шаг не должен совершить глава КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин знает о "последствиях" военных действий на Тайване, но отказался раскрывать свои планы в случае вторжения Китая на остров. Как передает портал "Комментарии", об этом американский лидер заявил в интервью "CBS News".

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Во время интервью у Трампа спросили, отдаст ли он приказ американским войскам защищать Тайвань, если Си вторгнется на остров.

Днальд Трамп сказал, что он и Си не поднимали этот вопрос во время их встречи, и что китайские чиновники "знают последствия" военных действий против Тайваня.

"Он (Си Цзиньпин – ред.) никогда не поднимал этот вопрос. Люди были немного удивлены этим. Но они понимают, что будет. Он открыто сказал, и его люди открыто сказали на встречах: "Мы никогда ничего не сделаем, пока Трамп является президентом", потому что они знают последствия", – отметил глава Белого дома.

