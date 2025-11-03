Трамп заявив про «наслідки» для Сі Цзіньпіна: який крок не повинен зробити глава КНР

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін знає про "наслідки" бойових дій на Тайвані, але відмовився розкривати свої плани у разі вторгнення Китаю на острів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це американський лідер заявив в інтерв'ю "CBS News".

Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Під час інтерв'ю у Трампа запитали, чи він надасть американським військам захищати Тайвань, якщо Сі вторгнеться на острів.

Днальд Трамп сказав, що він і Сі не порушували це питання під час їхньої зустрічі, і що китайські чиновники "знають наслідки" військових дій проти Тайваню.

"Він (Сі Цзіньпін – ред.) ніколи не порушував це питання. Люди були трохи здивовані цим. Але вони розуміють, що буде. Він відкрито сказав, і його люди відкрито сказали на зустрічах: "Ми ніколи нічого не зробимо, поки Трамп є президентом", тому що вони знають наслідки", – зазначив голова Білого дому.

