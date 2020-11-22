kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.11.2020

BTC/USD

17990.53

ETH/USD

534.48

LTC/USD

83.13

НБУ 22.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США Трамп заявил о «сотнях тысяч доказательств», способных изменить итог выборов
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп заявил о «сотнях тысяч доказательств», способных изменить итог выборов

Трамп хочет «перевернуть» четыре штата

сегодня, 12:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Пока еще нынешний президент США Дональд Трамп, который недавно обвинил фармацевтическуюкомпанию Pfizer во лжи, не намерен признавать свое поражение на выборах президента и заявил, что у него есть тысячи доказательств фальсификации во время голосования.

Трамп заявил о «сотнях тысяч доказательств», способных изменить итог выборов

Дональд Трамп (Фото: Susan Walsh / AP)

На своей странице в социальной сети Twitter политик написал, что его следователи обнаружили сотни тысяч фальсифицированных голосов. Эти нарушения могут повлиять на результаты голосования в четырех штатах и якобы обеспечат ему победу. В частности, Трамп требует пересчитать голоса в штате Джорджия, где Джо Байден победил с минимальным отрывом.

Дональд Трамп заявил, что на выборах президента США был "мошеннический беспорядок" и он надеется, что законодательные собрания обладают достаточной "смелостью", чтобы сделать все для сохранения честности выборов.

Напомним, что после объявления результатов голосования и победы Байдена на выборах в США, Трамп сразу заявил, что выборы проходили нечестно и он намерен оспаривать результаты в суде.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Джо Байден отреагировал на скандальное поведение Трампа в последние дни.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ