Трамп заявил о «сотнях тысяч доказательств», способных изменить итог выборов

Пока еще нынешний президент США Дональд Трамп, который недавно обвинил фармацевтическуюкомпанию Pfizer во лжи, не намерен признавать свое поражение на выборах президента и заявил, что у него есть тысячи доказательств фальсификации во время голосования.

Дональд Трамп (Фото: Susan Walsh / AP)

На своей странице в социальной сети Twitter политик написал, что его следователи обнаружили сотни тысяч фальсифицированных голосов. Эти нарушения могут повлиять на результаты голосования в четырех штатах и якобы обеспечат ему победу. В частности, Трамп требует пересчитать голоса в штате Джорджия, где Джо Байден победил с минимальным отрывом.

Дональд Трамп заявил, что на выборах президента США был "мошеннический беспорядок" и он надеется, что законодательные собрания обладают достаточной "смелостью", чтобы сделать все для сохранения честности выборов.

Why is Joe Biden so quickly forming a Cabinet when my investigators have found hundreds of thousands of fraudulent votes, enough to “flip” at least four States, which in turn is more than enough to win the Election? Hopefully the Courts and/or Legislatures will have....