Выборы в США: Байден отреагировал на скандальное поведение Трампа в последние дни

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Владимир Лавский
Кандидат в президенты США Джо Байден считает, что поведение действующего президента Дональда Трампа безрассудно. Об этом он заявил в интервью изданию The Hill.
По мнению Байдена, Трамп должен признать свое поражение и не надеяться на перерасчет голосов после уймы судебных исков.
Сам же Байден несколько дней назад публично провозгласил себя победителем, хотя официальных результатов по-прежнему нет.
Как ранее сообщали "Комментарии", бывший президент США Барак Обама спрогнозировал, какими будут Соединенные Штаты Америки, когда ими начнет руководить Байден.
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