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Главная Новости Мир США Выборы в США: Байден отреагировал на скандальное поведение Трампа в последние дни
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Выборы в США: Байден отреагировал на скандальное поведение Трампа в последние дни

По мнению Байдена, Трамп ведет себя безответственно, не признавая поражения

сегодня, 01:51
Автор:

Владимир Лавский

Кандидат в президенты США Джо Байден считает, что поведение действующего президента Дональда Трампа безрассудно. Об этом он заявил в интервью изданию The Hill.

Выборы в США: Байден отреагировал на скандальное поведение Трампа в последние дни

По мнению Байдена, Трамп должен признать свое поражение и не надеяться на перерасчет голосов после уймы судебных исков.

"Сейчас мы видим тотальную безответственность. То, как себя ведет Трамп, — недопустимо. Ему уже давно следовало признать поражение", — заявил Байден. 

Сам же Байден несколько дней назад публично провозгласил себя победителем, хотя официальных результатов по-прежнему нет.

Как ранее сообщали "Комментарии", бывший президент США Барак Обама спрогнозировал, какими будут Соединенные Штаты Америки, когда ими начнет руководить Байден. 


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Источник: https://thehill.com/homenews/campaign/526784-biden-trumps-actions-send-damaging-message-to-rest-of-world
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