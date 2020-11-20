Выборы в США: Байден отреагировал на скандальное поведение Трампа в последние дни

Кандидат в президенты США Джо Байден считает, что поведение действующего президента Дональда Трампа безрассудно. Об этом он заявил в интервью изданию The Hill.

По мнению Байдена, Трамп должен признать свое поражение и не надеяться на перерасчет голосов после уймы судебных исков.

"Сейчас мы видим тотальную безответственность. То, как себя ведет Трамп, — недопустимо. Ему уже давно следовало признать поражение", — заявил Байден.

Сам же Байден несколько дней назад публично провозгласил себя победителем, хотя официальных результатов по-прежнему нет.

Как ранее сообщали "Комментарии", бывший президент США Барак Обама спрогнозировал, какими будут Соединенные Штаты Америки, когда ими начнет руководить Байден.

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