Президент США Дональд Трамп назвал предстоящую встречу Украины и России 15 мая в Стамбуле "очень важной". По его словам, эти переговоры могут "привести к хорошим вещам".

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время пресс-конференции с Министром здравоохранения сделал несколько заявлений, в частности, о возможной встрече представителей Украины и России в Турции. По его словам, предстоящие переговоры в Стамбуле могут оказаться продуктивными.

"Встреча России и Украины в четверг очень важна. Я очень сильно настаивал, чтобы ее организовали. Я думаю, что эти переговоры могут привести к хорошим вещам", — сказал Трамп в Белом доме.

После призывов европейских лидеров и президента Украины Владимир Путин заявил о готовности к переговорам в Стамбуле. Президент Владимир Зеленский принял предложение, заявив, что готов к прямым переговорам с российским диктатором в Турции 15 мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Эмманюэль Макрон поставил российскому диктатору Владимиру Путину ультиматум с дедлайном до конца дня 12 мая. За это время Россия должна принять безусловное прекращение огня на 30 дней. Если этого не произойдет, французский лидер обещает ввести больше Западных санкций против России.

Также "Комментарии" писали, что подобный ультиматум России также озвучили в Германии. Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на него и заявил, что против России "язык ультиматумов" не подходит и назвал это неприемлемым шагом со стороны Запада. По словам представителя Путина, с Россией "нельзя разговаривать на таком языке".