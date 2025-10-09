Трамп заявил о завершении войны: освобождение заложников и финальное соглашение по Газе

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Президент США Дональд Трамп во время заседания Кабинета министров заявил, что в Египте планируется подписание финального соглашения по Газе.
Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"
По его словам, боевики ХАМАС должны уже в первой половине следующей недели освободить всех заложников, сообщает издание "РБК-Украина".
Трамп уточнил, что освобождение заложников — это сложный процесс и он предпочитает не рассказывать, что нужно сделать для их свободы.
Также, по словам, Трамп уточнил, что Сектор Газа будет "перестроен".
В ночь на 9 октября президент США рассказал, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап американского мирного плана.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что вот-вот завершит войну в Украине. Это было одно из его обещаний во время избирательной кампании. Впоследствии Трамп признал, что ситуация гораздо сложнее, чем он ожидал.
На днях президент США Дональд Трамп заявил, что, в конце концов, ему удастся урегулировать ситуацию с войной, которую Россия ведет против Украины.
Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов прокомментировал заявление президента США и рассказал, что нужно сделать Трампу, чтобы завершить войну в Украине.