Трамп заявил о завершении войны: освобождение заложников и финальное соглашение по Газе

Президент США Дональд Трамп во время заседания Кабинета министров заявил, что в Египте планируется подписание финального соглашения по Газе.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

По его словам, боевики ХАМАС должны уже в первой половине следующей недели освободить всех заложников, сообщает издание "РБК-Украина".

"Мы обеспечили освобождение оставшихся заложников (ХАМАС — ред.), и они должны быть освобождены в понедельник или вторник (13 или 14 октября — ред.)", — отметил президент США.

Трамп уточнил, что освобождение заложников — это сложный процесс и он предпочитает не рассказывать, что нужно сделать для их свободы.

"Мы отправимся в Египет, где состоится подписание дополнительного соглашения. Мы уже подписали соглашение от моего имени, но теперь состоится официальное подписание", – заявил американский лидер.

Также, по словам, Трамп уточнил, что Сектор Газа будет "перестроен".

"В этой части мира некоторые страны обладают огромным богатством, и лишь небольшая часть того, что они зарабатывают, может творить чудеса для Газы", — отметил он.

В ночь на 9 октября президент США рассказал, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап американского мирного плана.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что вот-вот завершит войну в Украине. Это было одно из его обещаний во время избирательной кампании. Впоследствии Трамп признал, что ситуация гораздо сложнее, чем он ожидал.

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что, в конце концов, ему удастся урегулировать ситуацию с войной, которую Россия ведет против Украины.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов прокомментировал заявление президента США и рассказал, что нужно сделать Трампу, чтобы завершить войну в Украине.



