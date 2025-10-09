Трамп заявив про завершення війни: звільнення заручників та фінальна угода щодо Гази

Рубрики
Президент США Дональд Трамп під час засідання Кабінету міністрів заявив, що в Єгипті планується підписання фінальної угоди щодо Гази.
Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"
За його словами, бойовики ХАМАС повинні вже в першій половині наступного тижня звільнити всіх заручників, повідомляє видання “РБК-Україна”.
Трамп уточнив, що звільнення заручників — це складний процес і він "вважає за краще не розповідати, що потрібно зробити для їхньої свободи.
Також, за словами, Трамп уточнив, що Сектор Гази буде "перебудований".
Видання нагадало, що у ніч на 9 жовтня президент США розповів, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап американського мирного плану.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що ось-ось завершить війну в Україні. Це була одна з його обіцянок під час виборчої кампанії. Згодом Трамп визнав, що ситуація значно складніша, ніж він очікував.
Днями президент США Дональд Трамп заявив, що врешті-решт йому вдасться врегулювати ситуацію з війною, яку Росія веде проти України.
Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов прокоментував заяву президента США та розповів, що потрібно зробити Трампу, щоб дійсно завершити війну в Україні.