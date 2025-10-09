Трамп заявив про завершення війни: звільнення заручників та фінальна угода щодо Гази

Президент США Дональд Трамп під час засідання Кабінету міністрів заявив, що в Єгипті планується підписання фінальної угоди щодо Гази.

Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"

За його словами, бойовики ХАМАС повинні вже в першій половині наступного тижня звільнити всіх заручників, повідомляє видання “РБК-Україна”.

"Ми забезпечили звільнення всіх заручників (ХАМАС — ред.), що залишилися, і вони мають бути звільнені в понеділок або вівторок (13 або 14 жовтня — ред.)", — зазначив президент США.

Трамп уточнив, що звільнення заручників — це складний процес і він "вважає за краще не розповідати, що потрібно зробити для їхньої свободи.

"Ми вирушимо до Єгипту, де відбудеться підписання додаткової угоди. Ми вже підписали угоду від мого імені, але тепер відбудеться офіційне підписання", — заявив американський лідер.

Також, за словами, Трамп уточнив, що Сектор Гази буде "перебудований".

"У цій частині світу деякі країни мають величезне багатство, і лише невелика частина того, що вони заробляють, може творити чудеса для Гази", — зауважив він.

Видання нагадало, що у ніч на 9 жовтня президент США розповів, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап американського мирного плану.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що ось-ось завершить війну в Україні. Це була одна з його обіцянок під час виборчої кампанії. Згодом Трамп визнав, що ситуація значно складніша, ніж він очікував.

Днями президент США Дональд Трамп заявив, що врешті-решт йому вдасться врегулювати ситуацію з війною, яку Росія веде проти України.

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов прокоментував заяву президента США та розповів, що потрібно зробити Трампу, щоб дійсно завершити війну в Україні.



