Трамп заявил об очень близком мирном соглашении Украины и РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс достижения мирного соглашения между Украиной и Россией находится "очень близко" к концу. Однако отметил, что ожидал скорейшего завершения войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время традиционной церемонии помилования индюков в Розовом саду Белого дома накануне Дня благодарения выступил перед журналистами, где рассказал, что, несмотря на сложности, видит реальное продвижение в мирных переговорах.

"Это нелегко, но я думаю, что мы добьемся этого. Я думаю, что мы очень близки к соглашению… Мы достигаем прогресса", — заявил президент США, отвечая на вопрос о перспективах завершения войны в Украине.

Президент США также признал, что ожидал более легкого процесса остановки российского вторжения, чем тот, с которым он сталкивается сейчас.

Заявление прозвучало на фоне активизации дипломатических контактов между Киевом и Вашингтоном. После нескольких раундов переговоров в Женеве Украина и США сократили предложенный мирный план с 28 до 19 пунктов. Часть ключевых политических решений оставлена для переговоров между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным СМИ, Зеленский должен прибыть в Вашингтон 27 ноября, в День благодарения. Именно к этому времени Трамп установил дедлайн для завершения работы над мирным соглашением с Украиной, хотя и допустил возможность его корректировки, если переговоры потребуют больше времени.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Макрон заявил о шансе закончить войну и назвал ключевое условие мира для Украины.

Также "Комментарии" писали, что депутат Алексей Гончаренко призвал Украину "остановиться" в войне с Россией.