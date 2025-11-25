Трамп заявив про дуже близьку мирну угоду України та РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що процес досягнення мирної угоди між Україною та Росією знаходиться "дуже близько" до закінчення. Однак зауважив, що очікував швидшого завершення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп під час традиційної церемонії помилування індиків у Рожевому саду Білого дому напередодні Дня подяки виступив перед журналістами, де розповів, що, попри складнощі, бачить реальний поступ у мирних переговорах.

"Це нелегко, але я думаю, що ми досягнемо цього. Я думаю, що ми дуже близькі до угоди… Ми досягаємо прогресу", — заявив президент США, відповідаючи на питання про перспективи завершення війни в Україні.

Президент США також визнав, що очікував легшого процесу зупинення російського вторгнення, ніж той, з яким він стикається зараз.

Заява пролунала на тлі активізації дипломатичних контактів між Києвом і Вашингтоном. Після кількох раундів переговорів у Женеві Україна та США скоротили запропонований мирний план із 28 до 19 пунктів. Частина ключових політичних рішень залишена для особистих перемовин між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

За даними ЗМІ, Зеленський має прибути до Вашингтона 27 листопада, у День подяки. Саме до цього часу Трамп встановив дедлайн для завершення роботи над мирною угодою з Україною, хоча й припустив можливість її коригування, якщо переговори вимагатимуть більше часу.

