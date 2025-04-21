logo

BTC/USD

87437.13

ETH/USD

1640.27

LTC/USD

78.74

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

47.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп ждет ответа Зеленского: от чего должен отказаться Киев, ради мира
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп ждет ответа Зеленского: от чего должен отказаться Киев, ради мира

WSJ пишет о том, что Украину могут поставить перед фактом, потребовав отказа от Крыма и НАТО

сегодня, 07:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп ожидает от украинских властей ответа относительно признания Крыма российским и официального отказа от вступления в НАТО. На сегодняшний день курс в НАТО закреплён в Конституции Украины. Об этом говорится в материале издания The Wall Street Journal (WSJ). 

Трамп ждет ответа Зеленского: от чего должен отказаться Киев, ради мира

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Авторы публикации со ссылкой на информированные источники пишут, что эти идеи были изложены в тайном документе, который в Париже передали украинским властям и европейским союзникам.

"На этой неделе Украина находится под давлением, чтобы ответить на серию далеко идущих идей администрации Трампа, включая потенциальное признание США оккупации Крыма Россией и отказа Киева от вступления в НАТО", — говорится в публикации.

WSJ отмечает, что по словам западных чиновников, эти идеи были изложены в конфиденциальном документе, представленном командой Трампа украинским коллегам. Ими также поделились с высокопоставленными европейскими чиновниками.

Аналитики подчеркивают, что сейчас США ждут ответов Киева, которые, вероятно, будут озвучены на встрече переговорщиков США, Украины и Европы в Лондоне. Если стороны согласуют свои позиции, их можно будет передать в Кремль и уже дальше смотреть за позицией Москвы.

При этом высокопоставленный чиновник Госдепартамента США назвал идеи Дональда Трампа вариантами, которые Киев должен взвесить, а не "принять или отвергнуть". Чиновник сказал, что "список потенциальных вариантов" был предоставлен "для обсуждения и обратной связи".

Отметим, также журналисты "The Wall Street Journal" написали, что официальный Вашингтон в рамках вопроса завершения войны в Украине рассматривает идею нейтральной территории вокруг Запорожской атомной электростанции. В публикации указаны предложения, которые были озвучены украинским переговорщикам на прошлой неделе во французской столице с целью завершить войну.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/world/europe/kyiv-is-on-the-clock-to-respond-to-trump-plan-to-end-ukraine-conflict-f3538799
Теги:

Новости

Все новости