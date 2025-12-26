Трамп жестко разнес демократов и пообещал им "последнее Рождество": детали громкого скандала

Президент США Дональд Трамп категорически отрицает всякую причастность к преступной деятельности своего бывшего знакомого, финансиста Джеффри Эпштейна. В новом сообщении в социальной сети Truth Social политик прямо обратился к членам и сторонникам Демократической партии, фактически сделав им предупреждение.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

По словам Трампа, после публикации имен лиц, фигурирующих в деле Эпштейна, демократам придется многое объяснять. Президент уверен, что расследование продемонстрирует: именно те, кто финансировал Эпштейна и посещал его частный остров в Карибском море, были преимущественно представителями Демократической партии. Остров Литтл-Сент-Джеймс получил печально известную репутацию "острова педофилов" из-за многочисленных свидетельств жертв о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, привозимых для состоятельных и влиятельных гостей.

В то же время Трамп подчеркнул, что прекратил какие-либо контакты с Эпштейном задолго до того, как скандал стал широко известен. Он также заявил, что не знал о преступных действиях финансиста и назвал обвинения в свой адрес ложными. Политик сравнил эту ситуацию с обвинениями в сговоре с Россией на выборах 2016 года, когда аналогичные нападки со стороны политических оппонентов, по его мнению, были безосновательными.

Трамп добавил, что те же люди, которые распространяют неправду о нем сейчас, могут нанести серьезный вред многим невинным людям среди своих друзей и коллег. По его словам, это типичное проявление коррумпированной политики Демократической партии. В конце президент сделал резкое и одновременно ироническое заявление: "Наслаждайтесь, возможно, последним Рождеством".

