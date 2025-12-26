logo_ukra

Трамп жорстко розніс демократів і пообіцяв їм "останнє Різдво": деталі гучного скандалу
Трамп жорстко розніс демократів і пообіцяв їм "останнє Різдво": деталі гучного скандалу

Міністерство юстиції оприлюднило нові матеріали у справі Джеффрі Епштейна, в яких містяться натяки на можливу причетність Дональда Трампа до експлуатації неповнолітніх

26 грудня 2025, 08:50
Президент США Дональд Трамп категорично заперечує будь-яку причетність до злочинної діяльності свого колишнього знайомого, фінансиста Джеффрі Епштейна. У новому дописі в соціальній мережі Truth Social політик прямо звернувся до членів і прихильників Демократичної партії, фактично зробивши їм попередження.

Трамп жорстко розніс демократів і пообіцяв їм "останнє Різдво": деталі гучного скандалу

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

За словами Трампа, після публікації імен осіб, які фігурують у справі Епштейна, демократам "доведеться багато що пояснювати". Президент впевнений, що розслідування продемонструє: саме ті, хто фінансував Епштейна та відвідував його приватний острів у Карибському морі, були переважно представниками Демократичної партії. Острів Літтл-Сент-Джеймс отримав сумнозвісну репутацію "острова педофілів" через численні свідчення жертв про сексуальну експлуатацію неповнолітніх, яких привозили для заможних і впливових гостей.

Водночас Трамп підкреслив, що припинив будь-які контакти з Епштейном задовго до того, як скандал став широко відомим. Він також заявив, що не знав про злочинні дії фінансиста і назвав звинувачення на свою адресу неправдивими. Політик порівняв цю ситуацію зі звинуваченнями у змові з Росією під час виборів 2016 року, коли аналогічні нападки з боку політичних опонентів, на його думку, були безпідставними.

Трамп додав, що ті ж самі люди, які поширюють неправду про нього зараз, можуть завдати серйозної шкоди багатьом невинним людям серед своїх друзів та колег. За його словами, це типовий прояв корумпованої політики Демократичної партії. Наприкінці президент зробив різку і водночас іронічну заяву: "Насолоджуйтесь, можливо, останнім Різдвом". 

