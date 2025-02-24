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Трамп знает «секрет» РФ о Китае и будет этим манипулировать, чтобы держать Путина в рамках

Трамп уверен, что сможет держать РФ в рамках, потому что знает ее «секрет»

24 февраля 2025, 13:24
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Ткачик Олеся

В последнее время многие утверждают, что Дональд Трамп разрушил правила мирового порядка, установленные после Ялтинской конференции. Однако это мнение ошибочно. На самом деле, изменения в глобальном балансе сил происходили задолго до его прихода, отметил политолог Вадим Денисенко.

Трамп знает «секрет» РФ о Китае и будет этим манипулировать, чтобы держать Путина в рамках

Дональд Трамп

По его словам, ялтинская система основывалась на распределении сфер влияния между ведущими государствами, выполнявшими роль мировых полицейских. Демократия, социализм и права человека были скорее прикрытием, что имело значение внутри метрополии, но на периферии служило средством контроля элит. Эта модель начала разрушаться, когда великие державы потеряли ресурсы и желание поддерживать порядок. Выход США из Афганистана стал окончательным подтверждением этой тенденции, считает политолог.

По его мнению, современный мир находится в поисках новой модели глобального управления. Теперь гегемоны передают региональным лидерам часть полицейских функций. Однако, добавляет эксперт, единых правил игры пока не существует. В одних регионах формируется двойное подчинение, в других – принцип "васал моего вассала – мой вассал", а где-то наблюдается баланс между несколькими региональными игроками.

Именно поэтому, говорит Денисенко, Дональд Трамп не приступил к этому процессу, но стал катализатором его осознания. Он отверг так называемую "культуру извинений", заявив, что не будет приносить извинения за свою позицию по ЛГБТ. Кроме того, Трамп изменил подход к Европе, поставив ее в положение, подобное тому, в котором Запад ранее держал Африку и Азию. Его цель – не уничтожение ЕС, а его ослабление, которое должно заставить европейцев передать технологии и производственные мощности США в обмен на защиту от России, добавил эксперт.

Почему Трамп уверен в том, что ему удастся держать Россию в рамках? Прежде всего, потому, что Россия боится увеличения зависимости от Китая. У РФ есть всего две модели развития: полный экономический вассалитет от КНР или попытка балансировки влияний Китая с возможностями Запада. Классический пример — отсрочка внедрения технологии 5G. В условиях санкций единственным победителем мог быть Huawei", – отметил Денисенко.

При этом он добавил, что, несмотря на слухи, быстрого возвращения западного бизнеса в Россию не будет. Пока действует закон РФ о "недружественных странах" и остаются замороженными российские активы на Западе, масштабное снятие санкций невозможно. В отношениях с Москвой Трамп использует метод "хорошего и плохого полицейского", где США выступают "хорошим", а Европа – "плохим", но именно Америка остается главным игроком.

"Теперь по отношению к нам. Мы вошли в личностный конфликт с Трампом. Сейчас большие надежды, что руководители Франции и Британии смогут это сгладить. Пока скажу только две банальности: во-первых, война на два фронта – это проигрышная война. Во-вторых, иногда создается впечатление, что выбирая между выиграть войну и показать фигу Трампу, мы выбираем не тот вариант", — подытожил Денисенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Кремле отреагировали на санкции ЕС.




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Источник: https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid027qWdBTa9gr9j3NjcKoEJj7CFKCkaYHaTNWr16hvyHLQKs6Fp1ABj73dP9AuNcRoml?locale=ru_RU
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