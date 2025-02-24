Трамп знает «секрет» РФ о Китае и будет этим манипулировать, чтобы держать Путина в рамках

В последнее время многие утверждают, что Дональд Трамп разрушил правила мирового порядка, установленные после Ялтинской конференции. Однако это мнение ошибочно. На самом деле, изменения в глобальном балансе сил происходили задолго до его прихода, отметил политолог Вадим Денисенко.

Дональд Трамп

По его словам, ялтинская система основывалась на распределении сфер влияния между ведущими государствами, выполнявшими роль мировых полицейских. Демократия, социализм и права человека были скорее прикрытием, что имело значение внутри метрополии, но на периферии служило средством контроля элит. Эта модель начала разрушаться, когда великие державы потеряли ресурсы и желание поддерживать порядок. Выход США из Афганистана стал окончательным подтверждением этой тенденции, считает политолог.

По его мнению, современный мир находится в поисках новой модели глобального управления. Теперь гегемоны передают региональным лидерам часть полицейских функций. Однако, добавляет эксперт, единых правил игры пока не существует. В одних регионах формируется двойное подчинение, в других – принцип "васал моего вассала – мой вассал", а где-то наблюдается баланс между несколькими региональными игроками.

Именно поэтому, говорит Денисенко, Дональд Трамп не приступил к этому процессу, но стал катализатором его осознания. Он отверг так называемую "культуру извинений", заявив, что не будет приносить извинения за свою позицию по ЛГБТ. Кроме того, Трамп изменил подход к Европе, поставив ее в положение, подобное тому, в котором Запад ранее держал Африку и Азию. Его цель – не уничтожение ЕС, а его ослабление, которое должно заставить европейцев передать технологии и производственные мощности США в обмен на защиту от России, добавил эксперт.

Почему Трамп уверен в том, что ему удастся держать Россию в рамках? Прежде всего, потому, что Россия боится увеличения зависимости от Китая. У РФ есть всего две модели развития: полный экономический вассалитет от КНР или попытка балансировки влияний Китая с возможностями Запада. Классический пример — отсрочка внедрения технологии 5G. В условиях санкций единственным победителем мог быть Huawei", – отметил Денисенко.

При этом он добавил, что, несмотря на слухи, быстрого возвращения западного бизнеса в Россию не будет. Пока действует закон РФ о "недружественных странах" и остаются замороженными российские активы на Западе, масштабное снятие санкций невозможно. В отношениях с Москвой Трамп использует метод "хорошего и плохого полицейского", где США выступают "хорошим", а Европа – "плохим", но именно Америка остается главным игроком.

"Теперь по отношению к нам. Мы вошли в личностный конфликт с Трампом. Сейчас большие надежды, что руководители Франции и Британии смогут это сгладить. Пока скажу только две банальности: во-первых, война на два фронта – это проигрышная война. Во-вторых, иногда создается впечатление, что выбирая между выиграть войну и показать фигу Трампу, мы выбираем не тот вариант", — подытожил Денисенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Кремле отреагировали на санкции ЕС.



