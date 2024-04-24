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Главная Новости Мир США Трампа могут посадить в тюрьму. Секретные службы думают, как там обеспечить ему безопасность
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Трампа могут посадить в тюрьму. Секретные службы думают, как там обеспечить ему безопасность

Издание ABC News и The New York Times утверждают, что кандидата в президенты Дональда Трампа могут заключить в тюрьму. По их информации, секретные службы разрабатывают план по его охране в тюрьме

24 апреля 2024, 20:41
Автор:
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Ткачик Олеся
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Политический обозреватель Ростислав Демчук обратил внимание на то, что ABC News и The New York Times сообщают, что спецслужбы США отрабатывают практические вопросы помещения Дональда Трампа в тюрьму.

Трампа могут посадить в тюрьму. Секретные службы думают, как там обеспечить ему безопасность

Дональд Трамп

Журналисты отмечают, что секретная служба США, занимающаяся охраной действующих и бывших президентов страны, разрабатывает план на случай отправления Дональда Трампа в тюрьму по одному из уголовных дел, которое сейчас рассматривают в суде.

По их словам, вопрос о том, как обеспечить безопасность бывшего президента в тюрьме, стал серьезной проблемой для спецслужбы и чреват "логистическим кошмаром". В целях безопасности Трампа его придется содержать отдельно от других заключенных, а также проверять еду и личные вещи.

Если Трамп окажется заключенным, часть агентов спецслужбы будет работать 24 часа, семь дней в неделю, попеременно меняясь, отметили собеседники NYT. При этом, по их словам, агенты Секретной службы будут вооружены, хотя в США действует запрет на ношение огнестрельного оружия в тюрьмах.

В штате Нью-Йорк есть закрытые или частично закрытые тюрьмы. Как считают собеседники NYT, Трампа могут поместить в один из них вместе с сотрудниками Секретной службы.

"Очевидно, что это неизведанная территория. Конечно, ни одной государственной тюремной системе раньше не приходилось сталкиваться с этим, и ни одной федеральной тюрьме тоже не приходилось",
– говорит бывший комиссар департаментов исправительных учреждений и пробации Нью-Йорка Мартин Хорн.

В самой Секретной службе ABC заявили, что она обязана обеспечивать защиту действующих руководителей правительства, бывших президентов и первых леди, которые посещают главы государств и других лиц, назначенных президентом страны.

"Для всех условий по всему миру мы изучаем места и разрабатываем комплексные и многоуровневые модели защиты",
— отметили в спецслужбе.

Обработка сценария с посадкой Трампа касается одного из четырех дел против 77-летнего экс-президента, рассматриваемых в суде Манхэттена. По этому делу Трампа обвиняют в фальсификациях документации для сокрытия сексуального скандала с участием порнозвезды. Его могут приговорить к наказанию в виде испытательного срока или заключения сроком до четырех лет.

Источники ABC ожидают, что Трампа не поместят за решетку, а судья вынесет предупреждение или наложит штраф. На заключении не настаивает и прокуратура.

Как подчеркнул политический обозреватель Ростислав Демчук, наблюдая за этими действиями, стоит запастись поп-корном.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Верховный суд США разрешил Трампу участвовать в президентских выборах.




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Источник: https://www.facebook.com/rostyslav.demchuk/posts/pfbid0WFAFKCxnhr1gan3XRAiHxAnKXKssvpZkPg3A2RCfhfeG1PGEkRyDB3bNqNkVEyWol
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