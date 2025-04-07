Трампа назвали социопатом из-за кучи неожиданных комплиментов для Гаррис

В новой книге журналиста Криса Виппла "Как Трамп победил Байдена, Гаррис" рассказывается, что Дональд Трамп в телефонном разговоре после выборов назвал Камалу Гаррис "прекрасной" и "крепким орешком", несмотря на месяцы оскорблений, которыми он сыпал в ее сторону во время кампании.

Трамп и Гаррис

В книге говорится, что 60-летняя бывшая вице-президент позвонила Трампу, чтобы официально признать свое поражение уже на следующий день после голосования в ноябре. Этот жест контрастировал с поведением самого Трампа после его поражения в 2020 году.

Журналист пишет, что Гаррис, несмотря на "ощущение сокрушительного поражения", все же решила с уважением признать результат выборов. В частности, в телефонном разговоре она выразила надежду, что Трамп станет президентом для всех американцев.

"Я звоню, чтобы признать поражение. Это были честные выборы. Мирная передача власти важна – важна для страны. Надеюсь, вы станете президентом для всех американцев", – приводит слова Гаррис автор книги.

При этом, по его словам, Трамп неожиданно отреагировал на этот звонок и говорил с Гаррис как будто бы они были где-то на поле для гольфа.

"Ты крепкий орешек. Ты была действительно великолепна. А этот Даг [Эмгофф] – ого, какой персонаж! Я просто обожаю этого парня", – сказал он, имея в виду мужа Гарриса.

Эти комплименты резко контрастировали с риторикой Трампа во время кампании, когда он называл Гаррис "ленивицей", распространял фейковые утверждения о ее "ментальном здоровье" и даже пренебрежительно заявлял, что она "недавно стала черной".

Один из помощников Гаррис назвал поведение Трампа в том разговоре "странным и неуместным".

"Честно говоря, я подумал: что это такое? Это манипуляция. Он – социопат", – сказал он Випплу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Гаррис во время избирательной гонки вынуждена была даже публиковать результаты медосмотра, чтобы доказать, что Трамп лжет о ее здоровье.



