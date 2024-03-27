Трампа не хватает денег на выборы. Что начал продавать экс-президент

Бывший президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании и после роста расходов на судебные дела начал продажу Библий американцам.

Дональд Трамп

В частности, Трамп опубликовал видео на своей платформе Truth Social, призывая своих поклонников купить Библию "Боже, благослови США", вдохновленную патриотической балладой кантри-певца Ли Гринвуда.

"Со Страстной неделей! Сделаем так, чтобы Америка снова молилась (Let's Make America Pray Again). Поскольку мы приближаемся к Страстной пятнице и Пасхе, я призываю вас приобрести копию Библии "Боже, благослови США",

– написал Трамп.

При этом известно, что Библия продается по 59,99 долларов.

Как подчеркивает издание, эта нестандартная кампания по продаже Библий стартовала в то время, когда Трамп столкнулся со значительным финансовым кризисом из-за роста судебных издержек. Он имеет четыре уголовных обвинения и несколько гражданских. В начале недели Трамп получил отсрочку в суде Нью-Йорка на сумму свыше 454 млн долларов, которые он задолжал по приговору по делу о гражданском мошенничестве при уплате 175 млн долларов в течение 10 дней.

До этого Трамп уже оплатил 92 млн долларов в связи с судебными делами, в частности о клевете, возбужденной Элизабет Джин Кэрролл, которая обвинила его в сексуальном насилии.

При этом, как подчеркивает издание, продажа Библии является лишь последней коммерческой инициативой, которую Трамп начал во время кампании. В прошлом месяце он, например, представил новую линейку кроссовок под брендом Trump в Филадельфии, включая золотые "Never Surrender High-Tops" за 399 долларов. Также экс-президент выпустил книги с фотографиями своего пребывания в должности главы США и письмами, которые ему писали.

Кстати, как ни странно, но Трамп остается очень популярен среди белых евангельских христиан Соединенных Штатов. Именно они являются одними из его самых ярых поклонников, несмотря на то, что Трамп был трижды женат и ведет не совсем праведный образ жизни.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у Трампа не хватает денег на кампанию, и он попросил помощи у Илона Маска.