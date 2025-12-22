Трампа не остановить: кого назначил еще одним спецпосланником

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social, пишет Reuters.

Трамп назначил спецпосланника США в Гренландии. Фото: из открытых источников

По его словам, Лэндри хорошо осознает стратегическое значение Гренландии для национальной безопасности США и должно решительно отстаивать американские интересы.

"Джефф понимает, насколько важна Гренландия для нашей национальной безопасности, и будет упорно продвигать интересы нашей страны в обеспечении безопасности, защиты и выживания наших союзников и, по сути, всего мира", — заявил Трамп.

Пока неизвестно, придется ли Джеффу Лэндри, занявшему должность губернатора в январе 2024 года, оставить свой пост в случае получения нового назначения. Белый дом, канцелярия премьер-министра Гренландии, а также представители самого Лэндри пока воздерживаются от комментариев.

Дональд Трамп за последние годы неоднократно выражал убеждение, что Гренландия – автономная территория в составе Дании – должна войти в состав Соединенных Штатов. Он объяснял такую позицию соображениями национальной безопасности США и интересом к природным и минеральным ресурсам острова. Ранее Лэндри открыто поддерживал подобные заявления.

В частности, 9 января он написал в социальной сети X, что присоединение Гренландии к США могло бы принести выгоду обеим сторонам. В то же время власти Гренландии и Дании последовательно отвергают любые предположения об изменении статуса острова. Несмотря на это, в начале месяца представители США и Гренландии заявили о намерении развивать отношения на основе "взаимного уважения".

Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт ранее подчеркивала, что публичные высказывания американских чиновников относительно будущего острова создают ощущение неопределенности среди местных жителей и нуждаются в открытом и честном диалоге с Соединенными Штатами.

