Трампа не зупинити: кого призначив ще одним спецпосланцем

Президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джефф Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії. Про це американський лідер повідомив у своїй соцмережі Truth Social, пише Reuters.

Трамп призначив спецпосланця США у Гренландії. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Лендрі добре усвідомлює стратегічне значення Гренландії для національної безпеки США та має рішуче відстоювати американські інтереси.

“Джефф розуміє, наскільки важливою є Гренландія для нашої національної безпеки, і наполегливо просуватиме інтереси нашої країни у забезпеченні безпеки, захисту та виживання наших союзників і, по суті, всього світу”, — заявив Трамп.

Поки що невідомо, чи доведеться Джеффу Лендрі, який обійняв посаду губернатора у січні 2024 року, залишити свій пост у разі отримання нового призначення. Білий дім, канцелярія прем’єр-міністра Гренландії, а також представники самого Лендрі наразі утримуються від коментарів.

Дональд Трамп упродовж останніх років неодноразово висловлював переконання, що Гренландія – автономна територія у складі Данії – має увійти до складу Сполучених Штатів. Він пояснював таку позицію міркуваннями національної безпеки США та інтересом до природних і мінеральних ресурсів острова. Раніше Лендрі відкрито підтримував подібні заяви.

Зокрема, 9 січня він написав у соціальній мережі X, що приєднання Гренландії до США могло б принести вигоду обом сторонам. Водночас влада Гренландії та Данії послідовно відкидає будь-які припущення щодо зміни статусу острова. Попри це, на початку місяця представники США і Гренландії заявили про намір розвивати відносини на засадах "взаємної поваги".

Міністерка закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт раніше наголошувала, що публічні висловлювання американських посадовців щодо майбутнього острова створюють відчуття невизначеності серед місцевих жителів і потребують відкритого та чесного діалогу зі Сполученими Штатами.

