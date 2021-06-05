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Главная Новости Мир США Трампа отрезали от Facebook и Instagram на два года: что снова произошло
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Трампа отрезали от Facebook и Instagram на два года: что снова произошло

Facebook заблокировал аккаунт Дональда Трампа из-за штурма Капитолия его сторонниками 6 января

сегодня, 00:06
Автор:

Ольга Чародий

Социальные сети Facebook и Instagram заблокировали аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа на два года – до января 2023. Об этом пишет CNBC. Компания, которая занимается соцсетями, повторно оценит — представляет ли Трамп угрозу общественной безопасности. И если все еще да — блокировку продлят.

Трампа отрезали от Facebook и Instagram на два года: что снова произошло

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Если мы определим, что все еще существует серьезный риск для общественной безопасности, мы продлим ограничение на определенный период времени и продолжим повторную оценку, пока этот риск не уменьшится", – заявили в компании.

Facebook заблокировал аккаунт Трампа из-за штурма Капитолия его сторонниками 6 января.

Как сообщали ранее Дональд Трамп ведет переговоры с несколькими разработчиками социальных сетей о возможном сотрудничестве. Он рассчитывает, что заинтересованные компании заплатят ему за подписчиков, которых он может им принести.

Политолог-американист Владислав Фарапонов считает, что сообщение о переговорах Трампа с соцсетями (по данным WSJ, речь идет о CloutHub и FreeSpace), имеет определенную подоплеку. А доктор политических наук Валентин Якушик, обращает внимании, что накануне и во время проведения, а также в процессе закрепления результатов президентских выборов в США в конце 2020 — начале 2021 года президент Дональд Трамп в полной мере испытал на себе разгул демократии, плюрализма и толерантности в их специфической интерпретации, предложенной его оппонентами и стратегическими противниками.

По мнению Валентина Якушика, как опытный бизнесмен и политик, Дональд Трамп с помощью соответствующих советников, маркетологов и будущих топ менеджеров новой социальной сети найдёт способы как "монетизировать" массовое (многомиллионное) участие в ней своих сторонников, друзей и культурно-политических "попутчиков". Более подробно читайте в нашем материале. 


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Источник: https://www.cnbc.com/2021/06/04/facebook-says-donald-trump-to-remain-banned-from-platform-for-2-years-effective-from-jan-7.html
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