Трамп хочет получить деньги от соцсетей за своих подписчиков: получится ли у него новая схема заработка

Бывший президент США Дональд Трамп ведет переговоры с
несколькими разработчиками социальных сетей о возможном сотрудничестве. Он
рассчитывает, что заинтересованные компании заплатят ему за подписчиков,
которых он может им принести. Почему Трамп активизировался именно сейчас? Получится ли у
него, отлученного от ряда соцсетей, новая схема заработка? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Политолог-американист Владислав Фарапонов считает, что
сообщение о переговорах Трампа с соцсетями (по данным WSJ, речь идет о CloutHub
и FreeSpace), имеет определенную подоплеку.
"Недавно республиканцы проголосовали за то, чтобы в Конгрессе
их лидером перестала был Лиз Чейни – дочка бывшего вице-президента Дика Чейни
(ее сняли с должности председателя Конференции конгрессменов за критику в адрес
45-го президента США Дональда Трампа из-за его заявлений о мошенничестве на
президентских выборах, прошедших в США в ноябре прошлого года; 13 января Чейни
была одной из десяти республиканцев, который проголосовали за импичмент
Дональда Трампа; резолюция об импичменте 45-го президента США вызвала критику
членов Республиканской партии – прим. ред.). Этот пост заняла последовательная
трампистка – Элиз Стефаник. А накануне появилось решение правительства
разрешить не носить маски тем, кто был вакцинирован. Республиканцы, напомню,
выступают за то, что это можно и нужно было сделать еще раньше", — отмечает
Владислав Фарапонов.
Исходя из этого, активизация Трампа вполне объяснима,
подчеркивает эксперт.
"Думаю, что у него точно будет какая-то платформа (личный
сайт для общения с избирателями уже создан, но сейчас речь идет о заходе в
соцсети). Но он с ней не спешит. Электоральный бум должен произойти ближе к
промежуточным выборам, то есть пиком активности будет следующее лето, — считает
политолог-американист. — Не уверен, что можно говорить о какой-то новой схеме
заработка. Жертвовать на кампанию политикам разного уровня – обычная практика в
Америке для граждан . И Трамп рассчитывает, что его сторонники (а
республиканские избиратели — приверженцы частного бизнеса), пойдут на некие
финансовые потери в его пользу. Но выглядеть всё будет, как во время обычной
избирательной кампании".
Доктор политических наук Валентин Якушик, обращает внимании,
что накануне и во время проведения, а также в процессе закрепления результатов
президентских выборов в США в конце 2020 — начале 2021 года президент Дональд
Трамп в полной мере испытал на себе разгул демократии, плюрализма и
толерантности в их специфической интерпретации, предложенной его оппонентами и
стратегическими противниками.
"Озлобление в отношение Дональда Трампа со стороны тех, кто
фактически объявлял его своим экзистенциональным врагом, вылилось и в
репрессивные ("санкционные", основанные не на правовых нормах, а на
внеправовом, чисто идеологизированном понимании принципов политической
целесообразности), невиданные и немыслимые ранее, ограничительные действия в
социальных сетях, контролируемых спонсорами и сторонниками руководства
Демократической партии США, — подчеркивает эксперт. — В связи с этим вполне
логичным, хотя и во многом запоздалым, шагом со стороны Дональда Трампа было
решение обратиться к разработчикам социальных сетей с предложением создать
новую плюралистичную сеть без (становящихся всё более явными и системными в
некоторых действующих популярных сетях) тоталитарных замашек, напоминающих
многие аспекты мировосприятия и политики Святой инквизиции".
По мнению Валентина Якушика, как опытный бизнесмен и политик,
Дональд Трамп с помощью соответствующих советников, маркетологов и будущих топ
менеджеров новой социальной сети найдёт способы как "монетизировать" массовое
(многомиллионное) участие в ней своих сторонников, друзей и
культурно-политических "попутчиков". И определит как сделать эту сеть и финансово,
и организационно-технически надежной, устойчивой и привлекательной.
"При этом миллиардеру, популярному государственному деятелю,
опытному политику и очень интересному участнику медийных процессов вряд ли
придется заниматься лукавым мудрствование, прибегать к уловкам недальновидных
мелких торговцев и зацикленных на деньгах хитрецов с рынка информационных и
лоббистских услуг. Уверен, что будут найдены эффективные и эффектные решения,
которые будут способствовать вовлечению в новую социальную сеть сотен миллионов
людей разных возрастов и профессий из всех стран и регионов мира", — резюмирует
Валентин Якушик.
Напомним, Дональд Трамп, как и обещал, запустил собственную платформу для коммуникации.
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