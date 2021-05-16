Трамп хочет получить деньги от соцсетей за своих подписчиков: получится ли у него новая схема заработка

Бывший президент США Дональд Трамп ведет переговоры с несколькими разработчиками социальных сетей о возможном сотрудничестве. Он рассчитывает, что заинтересованные компании заплатят ему за подписчиков, которых он может им принести. Почему Трамп активизировался именно сейчас? Получится ли у него, отлученного от ряда соцсетей, новая схема заработка? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Политолог-американист Владислав Фарапонов считает, что сообщение о переговорах Трампа с соцсетями (по данным WSJ, речь идет о CloutHub и FreeSpace), имеет определенную подоплеку.

"Недавно республиканцы проголосовали за то, чтобы в Конгрессе их лидером перестала был Лиз Чейни – дочка бывшего вице-президента Дика Чейни (ее сняли с должности председателя Конференции конгрессменов за критику в адрес 45-го президента США Дональда Трампа из-за его заявлений о мошенничестве на президентских выборах, прошедших в США в ноябре прошлого года; 13 января Чейни была одной из десяти республиканцев, который проголосовали за импичмент Дональда Трампа; резолюция об импичменте 45-го президента США вызвала критику членов Республиканской партии – прим. ред.). Этот пост заняла последовательная трампистка – Элиз Стефаник. А накануне появилось решение правительства разрешить не носить маски тем, кто был вакцинирован. Республиканцы, напомню, выступают за то, что это можно и нужно было сделать еще раньше", — отмечает Владислав Фарапонов.

Исходя из этого, активизация Трампа вполне объяснима, подчеркивает эксперт.

"Думаю, что у него точно будет какая-то платформа (личный сайт для общения с избирателями уже создан, но сейчас речь идет о заходе в соцсети). Но он с ней не спешит. Электоральный бум должен произойти ближе к промежуточным выборам, то есть пиком активности будет следующее лето, — считает политолог-американист. — Не уверен, что можно говорить о какой-то новой схеме заработка. Жертвовать на кампанию политикам разного уровня – обычная практика в Америке для граждан . И Трамп рассчитывает, что его сторонники (а республиканские избиратели — приверженцы частного бизнеса), пойдут на некие финансовые потери в его пользу. Но выглядеть всё будет, как во время обычной избирательной кампании".

Доктор политических наук Валентин Якушик, обращает внимании, что накануне и во время проведения, а также в процессе закрепления результатов президентских выборов в США в конце 2020 — начале 2021 года президент Дональд Трамп в полной мере испытал на себе разгул демократии, плюрализма и толерантности в их специфической интерпретации, предложенной его оппонентами и стратегическими противниками.



"Озлобление в отношение Дональда Трампа со стороны тех, кто фактически объявлял его своим экзистенциональным врагом, вылилось и в репрессивные ("санкционные", основанные не на правовых нормах, а на внеправовом, чисто идеологизированном понимании принципов политической целесообразности), невиданные и немыслимые ранее, ограничительные действия в социальных сетях, контролируемых спонсорами и сторонниками руководства Демократической партии США, — подчеркивает эксперт. — В связи с этим вполне логичным, хотя и во многом запоздалым, шагом со стороны Дональда Трампа было решение обратиться к разработчикам социальных сетей с предложением создать новую плюралистичную сеть без (становящихся всё более явными и системными в некоторых действующих популярных сетях) тоталитарных замашек, напоминающих многие аспекты мировосприятия и политики Святой инквизиции".

По мнению Валентина Якушика, как опытный бизнесмен и политик, Дональд Трамп с помощью соответствующих советников, маркетологов и будущих топ менеджеров новой социальной сети найдёт способы как "монетизировать" массовое (многомиллионное) участие в ней своих сторонников, друзей и культурно-политических "попутчиков". И определит как сделать эту сеть и финансово, и организационно-технически надежной, устойчивой и привлекательной.

"При этом миллиардеру, популярному государственному деятелю, опытному политику и очень интересному участнику медийных процессов вряд ли придется заниматься лукавым мудрствование, прибегать к уловкам недальновидных мелких торговцев и зацикленных на деньгах хитрецов с рынка информационных и лоббистских услуг. Уверен, что будут найдены эффективные и эффектные решения, которые будут способствовать вовлечению в новую социальную сеть сотен миллионов людей разных возрастов и профессий из всех стран и регионов мира", — резюмирует Валентин Якушик.

Напомним, Дональд Трамп, как и обещал, запустил собственную платформу для коммуникации.

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