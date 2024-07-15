Трампа сравнили с Ющенко: какой образ будет эксплуатировать американский политик

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Ткачик Олеся
Неудачное покушение на Дональда Трампа его сторонники будут воспринимать как проявление божьего расположения, считает политолог Олег Постернак.
Покушение на Трампа
По его словам, произойдет естественное цементирование электорального ядра, которое будет приведено в мобилизационную готовность примерно так, как это было в Украине после отравления Ющенко в 2004 году. То есть будет создаваться образ мученика.
О том, что покушение на Трампа, безусловно, добавит ему баллов в избирательной кампании, поскольку это не только очень громкое событие, о котором все знают, но позволяет активно эксплуатировать его на протяжении всей предвыборной кампании, говорит политолог Тарас Загородний. При этом, говорит он, демократам придется оправдываться, что они к этому не имеют никакого отношения, а эту тему Трамп и его сторонники будут точно озвучивать.
В свою очередь, политолог Виктор Небоженко считает, что после покушения Трам смело набирает 5% "свежих" избирателей, которые ему так необходимы для уверенной победы над Джо Байденом на президентских выборах.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что покушение на Трампа неизбежно отразится на Украине.
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Ігор
сегодня, 11:23
Навпаки це всупереч юдейському Богу.