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Главная Новости Мир США Трампа сравнили с Ющенко: какой образ будет эксплуатировать американский политик
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Трампа сравнили с Ющенко: какой образ будет эксплуатировать американский политик

Рядовые американцы теперь считают, что Трампу помогает Бог

сегодня, 12:20
Автор:
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Ткачик Олеся
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Неудачное покушение на Дональда Трампа его сторонники будут воспринимать как проявление божьего расположения, считает политолог Олег Постернак.

Трампа сравнили с Ющенко: какой образ будет эксплуатировать американский политик

Покушение на Трампа

"Трамп выжил после выстрелов. Трамп – сильный и удачливый. Ему помогает Бог. Это основной месседж, который поселится сейчас в головах американцев. Приверженцы Трампа воспримут это как проявление Божьего проведения. Да, это просто подарок для мифологического мышления избирателей", — отметил эксперт в Фейсбуке.

По его словам, произойдет естественное цементирование электорального ядра, которое будет приведено в мобилизационную готовность примерно так, как это было в Украине после отравления Ющенко в 2004 году. То есть будет создаваться образ мученика.

"Плюсуйте Трампу 5-7% к общему рейтингу по стране. И, возможно, самый жирный "шаткий штат" Пенсильвания с 19 избирателями. А еще плюсуйте какую-то часть контингента независимых избирателей, а еще – чрезмерное внимание к съезду респов в Милуоки в понедельник, где Трамп появится как воскресший", — заявил эксперт.

О том, что покушение на Трампа, безусловно, добавит ему баллов в избирательной кампании, поскольку это не только очень громкое событие, о котором все знают, но позволяет активно эксплуатировать его на протяжении всей предвыборной кампании, говорит политолог Тарас Загородний. При этом, говорит он, демократам придется оправдываться, что они к этому не имеют никакого отношения, а эту тему Трамп и его сторонники будут точно озвучивать.

В свою очередь, политолог Виктор Небоженко считает, что после покушения Трам смело набирает 5% "свежих" избирателей, которые ему так необходимы для уверенной победы над Джо Байденом на президентских выборах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что покушение на Трампа неизбежно отразится на Украине.




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Источник: https://world.comments.ua/
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Ігор

сегодня, 11:23

Навпаки це всупереч юдейському Богу.


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