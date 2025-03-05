Трампа уже не устраивает старый текст "соглашения об ископаемых": что теперь хочет от Украины

Американская сторона намерена изменить положения так называемого "соглашения об ископаемых", которое так и не удалось подписать 28 февраля. Теперь президент США Дональд Трамп хочет "лучшего" соглашения. Как передает портал "Комментарии", об этом со ссылкой на источники сообщает CBS News.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

По информации источников, украинские чиновники сообщили своим американским коллегам, что готовы подписать соглашение о добыче полезных ископаемых через несколько дней после того, как первоначальный план подписания соглашения в Белом доме сорвался во время острой перепалки в Овальном кабинете.

Министр финансов Скотт Бессент, который был одним из участников переговоров с Зеленским по соглашению, в эфире CBS News в воскресенье в ответ на вопрос, остается ли экономическое соглашение все еще на столе переговоров, сказал "в настоящее время нет".

Многочисленные источники сообщили, что соглашение якобы еще не является окончательным, и его параметры могут измениться. По словам одного из собеседников, знакомого с ходом переговоров, президент США сейчас стремится к "большей, лучшей сделке".

Представители администрации президента США сообщили CBS, что во вторник во второй половине дня Трамп или его главные советники не планировали подписывать соглашение.

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