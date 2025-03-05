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Трампа уже не устраивает старый текст "соглашения об ископаемых": что теперь хочет от Украины

По информации СМИ, Трамп намерен изменить "соглашение об ископаемых" с Украиной на " больше и лучше"

сегодня, 07:38 comments2903
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Кравцев Сергей

Американская сторона намерена изменить положения так называемого "соглашения об ископаемых", которое так и не удалось подписать 28 февраля. Теперь президент США Дональд Трамп хочет "лучшего" соглашения. Как передает портал "Комментарии", об этом со ссылкой на источники сообщает CBS News.

Трампа уже не устраивает старый текст "соглашения об ископаемых": что теперь хочет от Украины

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

По информации источников, украинские чиновники сообщили своим американским коллегам, что готовы подписать соглашение о добыче полезных ископаемых через несколько дней после того, как первоначальный план подписания соглашения в Белом доме сорвался во время острой перепалки в Овальном кабинете.

Министр финансов Скотт Бессент, который был одним из участников переговоров с Зеленским по соглашению, в эфире CBS News в воскресенье в ответ на вопрос, остается ли экономическое соглашение все еще на столе переговоров, сказал "в настоящее время нет".

Многочисленные источники сообщили, что соглашение якобы еще не является окончательным, и его параметры могут измениться. По словам одного из собеседников, знакомого с ходом переговоров, президент США сейчас стремится к "большей, лучшей сделке".

Представители администрации президента США сообщили CBS, что во вторник во второй половине дня Трамп или его главные советники не планировали подписывать соглашение.

Читайте также на портале "Комментарии" — решение Дональда Трампа заморозить помощь Украине якобы поддержали все его топ-советники, а сам Дональд Трамп решил сделать это после фразы президента Украины о том, что война может продолжаться еще долго. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли Трамп решил "продать" Украину Путину: почему такой ход событий был неизбежен.




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