logo

BTC/USD

91934

ETH/USD

3211.52

USD/UAH

42.56

EUR/UAH

49.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трампа ждут серьезные проблемы от Китая: какой ошибки допустил Вашингтон
commentss НОВОСТИ Все новости

Трампа ждут серьезные проблемы от Китая: какой ошибки допустил Вашингтон

Президент США заверил, что будет лично присматривать за финансовыми потоками

7 января 2026, 12:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Временная администрация Венесуэлы планирует передать Соединенным Штатам от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, которая находится под международными санкциями. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, обнародовав заявление в собственной социальной сети Truth Social.

Трампа ждут серьезные проблемы от Китая: какой ошибки допустил Вашингтон

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

По словам американского лидера, сырье будет реализовываться по действующим рыночным ценам, а финансовые поступления будут под его личным контролем. Трамп подчеркнул, что такой механизм позволит обеспечить целевое использование средств в интересах как граждан Венесуэлы, так и США.

Согласно озвученному плану, нефть должны транспортироваться танкерами непосредственно в американские порты для дальнейшей разгрузки. Президент США уже поручил министру энергетики Крису Райту без промедления начать реализацию этой инициативы.

Аналитики оценивают общую стоимость заявленного объема поставок примерно в 2,8 миллиарда долларов исходя из текущих котировок на мировом нефтяном рынке. Такие расчеты приводит агентство Bloomberg.

Эксперты считают, что этот шаг может существенно ударить по интересам Китая, который до введения американской блокады и отстранения от власти Николаса Мадуро был основным импортером венесуэльской нефти. Пекин закупал ее по значительно заниженным ценам.

В настоящее время эта торговля почти полностью прекратилась, за исключением отдельных партий, уже находящихся на азиатских маршрутах. В этой связи Китай может быть вынужден переориентироваться на альтернативных поставщиков, в том числе Ирак или Канаду.

Специалисты также отмечают, что активное применение администрацией Трампа в принципах доктрины Монро может иметь долгосрочные последствия для КНР, заставляя ее пересмотреть зависимость от природных ресурсов других стран Латинской Америки.

Портал "Комментарии" уже писал , что правоохранительные органы проводят расследование деятельности незаконного учебного заведения, функционировавшего на территории монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве. По данным Офиса Генпрокурора, школа использовала советские учебники и заставляла детей петь песни эпохи СССР.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости