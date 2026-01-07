На Трампа чекають серйозні проблеми від Китаю: якої помилки допустився Вашингтон

Тимчасова адміністрація Венесуели планує передати Сполученим Штатам від 30 до 50 мільйонів барелів високоякісної нафти, яка наразі перебуває під міжнародними санкціями. Про це повідомив президент США Дональд Трамп, оприлюднивши заяву у власній соціальній мережі Truth Social.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

За словами американського лідера, сировина реалізовуватиметься за чинними ринковими цінами, а фінансові надходження перебуватимуть під його особистим контролем. Трамп наголосив, що такий механізм дозволить забезпечити цільове використання коштів в інтересах як громадян Венесуели, так і США.

Відповідно до озвученого плану, нафту мають транспортувати танкерами безпосередньо до американських портів для подальшого розвантаження. Президент США вже доручив міністру енергетики Крісу Райту без зволікань розпочати реалізацію цієї ініціативи.

Аналітики оцінюють загальну вартість заявленого обсягу постачань приблизно у 2,8 мільярда доларів, виходячи з поточних котирувань на світовому нафтовому ринку. Такі розрахунки наводить агентство Bloomberg.

Експерти вважають, що цей крок може суттєво вдарити по інтересах Китаю, який до запровадження американської блокади та усунення від влади Ніколаса Мадуро був основним імпортером венесуельської нафти. Пекін закуповував її за значно заниженими цінами.

Нині ця торгівля майже повністю припинилася, за винятком окремих партій, що вже перебувають на азійських маршрутах. У зв’язку з цим Китай може бути змушений переорієнтуватися на альтернативних постачальників, зокрема Ірак або Канаду.

Фахівці також зазначають, що активне застосування адміністрацією Трампа принципів доктрини Монро може мати довгострокові наслідки для КНР, змушуючи її переглянути залежність від природних ресурсів інших країн Латинської Америки.

