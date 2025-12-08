Трампа жестко раскритиковали за его новую стратегию: впечатляющие детали

4 декабря американский президент Дональд Трамп обнародовал обновленную национальную стратегию безопасности США. По мнению экспертов, документ демонстрирует слабую и непоследовательную линию Вашингтона, якобы стремящуюся наладить отношения с Россией, и именно поэтому его практическая реализация выглядит почти невозможной, считает специалист по стратегическим коммуникациям и публицист Юрий Богданов.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что Трамп занял крайне неприемлемую позицию, а сам текст стратегии выглядит примитивным и неэффективным. Особо критически эксперт отметил риторику документа, которая, по его словам, частично повторяет российские месседжи: якобы Европа переживает упадок и представляет главную угрозу, в то время как об опасности со стороны РФ фактически речь не идет.

Богданов объяснил, что выполнение стратегии требовало бы невозможного – обуздания агрессивности России, контроля над Европой и принуждения Китая к уступчивости США. Все это делает документ скорее декларацией, а не реальным планом действий.

Журналисты Politico напомнили, что американские президенты традиционно обнародуют подобные стратегии каждый год. Однако в случае Трампа трудно предсказать, останется ли он верным собственной формулировкой, учитывая его непостоянство.

При этом эксперты настаивают: Дональду Трампу следует понять, что Путин не ищет конструктивного диалога ни с США, ни с Европой. Кремль согласится на мир только под давлением силы, а не из-за уступок. Трамп же, по словам Богданова, не видит этой реальности и его администрация пока демонстрирует неспособность воплощать задекларированные решения.

Опросы в США уже свидетельствуют о негативной динамике рейтинга Трампа. Избиратели, как отметил эксперт, воспринимают его мягкость по отношению к Путину как недопустимую и слабую позицию.

Как уже писали "Комментарии", Украина сейчас оказалась на грани глобальной войны, и, если конфликт не будет остановлен сейчас, ситуация может развиться в масштабную войну, подобную началу Второй мировой. Такое мнение в эфире "КИЕВ24" высказал директор Института национальной памяти Александр Алферов.