Трампа жорстко розкритикували за його нову стратегію: вражаючі деталі

4 грудня американський президент Дональд Трамп оприлюднив оновлену національну стратегію безпеки США. На думку експертів, документ демонструє слабку та непослідовну лінію Вашингтона, що нібито прагне налагодити взаємини з Росією, і саме тому його практична реалізація виглядає майже неможливою, вважає фахівець зі стратегічних комунікацій та публіцист Юрій Богданов.

Фото: з відкритих джерел

Він підкреслив, що Трамп зайняв вкрай неприйнятну позицію, а сам текст стратегії виглядає примітивним та неефективним. Особливо критично експерт відзначив риторику документа, яка, за його словами, частково повторює російські меседжі: нібито Європа переживає занепад і становить головну загрозу, тоді як про небезпеку з боку РФ фактично не йдеться.

Богданов пояснив, що виконання стратегії вимагало б неможливого – приборкання агресивності Росії, контролю над Європою та примушення Китаю до поступливості США. Усе це робить документ радше декларацією, а не реальним планом дій.

Журналісти Politico нагадали, що американські президенти традиційно оприлюднюють подібні стратегії щороку. Проте у випадку Трампа важко передбачити, чи залишиться він вірним власним формулюванням, враховуючи його непостійність.

При цьому експерти наполягають: Дональду Трампу слід усвідомити, що Путін не шукає конструктивного діалогу ні з США, ні з Європою. Кремль погодиться на мир лише під тиском сили, а не через поступки. Трамп же, за словами Богданова, не бачить цієї реальності, і його адміністрація поки що демонструє нездатність втілювати задекларовані рішення.

Опитування в США вже свідчать про негативну динаміку рейтингу Трампа. Виборці, як зазначив експерт, сприймають його м’якість щодо Путіна як неприпустиму та слабку позицію.

