Трампа жестко разгромили из-за его решения по поводу Орбана: что произошло

В пятницу, 7 ноября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. После переговоров Орбан заявил, что Вашингтон якобы предоставил Венгрии бессрочное освобождение от санкций по импорту российской нефти и газа. Впрочем, в Белом доме уточнили, что увольнение действительно только на один год, сообщает CNN.

Фото: из открытых источников

Во время визита Трамп выразил понимание энергетической уязвимости Венгрии и подчеркнул, что Будапешту трудно отказаться от российских энергоресурсов из-за отсутствия морских портов.

"У них нет портов, поэтому это сложная проблема", – отметил президент США.

Для Орбана временное освобождение от санкций стало важным шагом, позволяющим избежать серьезного экономического шока после того, как администрация Трампа в прошлом месяце ввела ограничения против "Роснефти" и "Лукойла".

Однако аналитики подвергли резкой критике решение американского лидера, отмечая, что оно ставит под сомнение серьезность санкционной политики США в отношении России и может побуждать другие страны искать пути обойти ограничения.

"Это ужасное и совершенно ненужное решение, которое позволит более 1 миллиарда евро попасть в военную казну Кремля. Предоставляя специальные условия Венгрии, Вашингтон фактически говорит другим покупателям: вы можете продолжать торговать российской нефтью и не бояться наказания", — подчеркнул Исаак Леви, аналитик Центра.

Кроме того, эксперты усомнились в аргументах Трампа по поводу энергетической специфики Венгрии. Леви привел пример Чехии, которая также не имеет выхода к морю, но обходится без российской нефти и имеет более низкие цены на топливо, чем Венгрия.

Как уже писали "Комментарии", бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей статье для New York Post под названием "Слова — это Оружие" обратил внимание на особенности подхода России к переговорам.