Трампа жорстко розгромили через його рішення щодо Орбана: що сталося

У п’ятницю, 7 листопада, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів зустріч у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом. Після переговорів Орбан заявив, що Вашингтон нібито надав Угорщині безстрокове звільнення від санкцій щодо імпорту російської нафти та газу. Втім у Білому домі уточнили, що звільнення дійсне лише на один рік, повідомляє CNN.

Під час візиту Трамп висловив розуміння щодо енергетичної вразливості Угорщини і підкреслив, що Будапешту важко відмовитися від російських енергоресурсів через відсутність морських портів.

"У них немає портів, тому це складна проблема", – зазначив президент США.

Для Орбана тимчасове звільнення від санкцій стало важливим кроком, який дозволяє уникнути серйозного економічного шоку після того, як адміністрація Трампа минулого місяця ввела обмеження проти "Роснефти" та "Лукойла".

Однак аналітики різко розкритикували рішення американського лідера, зазначаючи, що воно ставить під сумнів серйозність санкційної політики США щодо Росії та може спонукати інші країни шукати шляхи обійти обмеження.

"Це жахливе і абсолютно непотрібне рішення, яке дозволить понад 1 мільярду євро потрапити до військової скарбниці Кремля. Надаючи спеціальні умови Угорщині, Вашингтон фактично каже іншим покупцям: ви можете продовжувати торгувати російською нафтою й не боятися покарання", – підкреслив Ісаак Леві, аналітик Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

Крім того, експерти засумнівалися в аргументах Трампа щодо енергетичної специфіки Угорщини. Леві навів приклад Чехії, яка також не має виходу до моря, але обходиться без російської нафти та має нижчі ціни на пальне, ніж Угорщина.

